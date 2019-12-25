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«Как ты ухаживаешь за своей бородой?» Неожиданные вопросы Деду Морозу

26.12.2019 16:24 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Какие вопросы дети задают Деду Морозу, рассказали в программе «Специальный репортаж». Пока в резиденции спокойно, у Дедушки Мороза есть время прочитать с десяток писем. 

Под Новый год корреспонденцию белорусскому волшебнику доставляют коробками – всего приходит до 17 тысяч детских историй и просьб.

В старательно выведенных неуверенной рукой строчках – наивные детские просьбы.  Иногда пишут о тех гаджетах, с названиями которых Дедушка справляется с трудом. Делятся сокровенным. Беспокоятся о самочувствии волшебника. С учетом глобального потепления.

«Как ты ухаживаешь за своей бородой?» Неожиданные вопросы Деду Морозу

Дед Мороз:
Дети предлагают такие новшества. Пишут – чтобы больше использовать энергию солнца, ветра, перейти на электромобиль, отказаться от пластиковых пакетов это все дети пишут, поднимают самые острые вопросы и проблемы.

Главный волшебник страны наукой заняться и сам не прочь. Чудо-почта и своя собственная единица измерения. Здесь сложили квант и желание и получили магические «кважелы». Их нужно до Нового года успеть собрать 99 тысяч. По заверению чудо-ученых, только тогда желания белорусов исполнятся.

Анастасия Карпова, воспитанница детского дома семейного типа (Боровляны):
Если дети желают много чего доброго и много добрых детей, то, думаю, он наполнится быстро.

«Как ты ухаживаешь за своей бородой?» Неожиданные вопросы Деду Морозу

Сумасшедший – для съемочной группы и абсолютно обычный – для беловежского Деда Мороза. Этот день в компании главного волшебника страны подходит к концу. На вечер у него осталось последнее, отложенное с утра, дело. Вопросы от самых юных почитателей.

Кристина Протосовицкая, корреспондент СТВ:
Если бы существовала Академия наук по изучению такого невероятного явления как Дед Мороз, то мы уверены, что выглядела бы она так.

А в роли настоящих профессоров и лаборантов, кто с легкостью опытным путем докажет состоятельность теории волшебства – стали бы эти юные исследователи. И какая разница, что до макушки елки они могут достать только со стулом. Ведь они знают о Деде Морозе все, ну или почти все.

«Как ты ухаживаешь за своей бородой?» Неожиданные вопросы Деду Морозу

Ксюша, 5 лет:
Дедушка Мороз, кем тебе приходится Санта-Клаус?

Дед Мороз:
Друг мой. Йоулупукки, хранитель холода Якутии Чысхаан, австрийский Дед Мороз – это мои хорошие друзья.

«Как ты ухаживаешь за своей бородой?» Неожиданные вопросы Деду Морозу

Настя, 6 лет:
Мне 6 лет, а сколько лет Дедушке Морозу?

Дед Мороз:
Вы знаете, очень много. Сколько лет существует образ Деда Мороза, столько и мне лет. Скоро буду праздновать 2 тысячи годочков!

Женя, 5 лет:
Дедушка Мороз, как ты ухаживаешь за своей бородой?

Дед Мороз:
Надо, чтобы она была всегда аккуратненькой, причесанной. Чтобы дети не боялись Деда Мороза.

«Как ты ухаживаешь за своей бородой?» Неожиданные вопросы Деду Морозу

Стас, 6 лет:
Дедушка Мороз, за какую команду ты болеешь?

Дед Мороз:
Поскольку Брест очень близок к пуще, я болею за брестское «Динамо», все время им помогал. Поэтому, видимо, не зря они стали чемпионами.

Илья, 5 лет:
Дедушка Мороз, как ты успеваешь развезти всем детям подарки?

Дед Мороз:
Для этого я волшебник. Кроме того, что у меня есть лось очень скоростной такой, в любую погоду. А, ну то, что у меня еще посох и борода волшебная. Поэтому стоит мне только задумать, и я там же в этот момент окажусь. 

«Как ты ухаживаешь за своей бородой?» Неожиданные вопросы Деду Морозу

Женя, 5 лет:
Дедушка Мороз, как зовут твоего лося?

Дед Мороз:
Рогалик зовут его. У нас был целый конкурс объявлен, как придумать самое хорошее имя. И дети решили, что Рогалик – очень здорово!

В поместье гаснут огни, а это значит, что Дед Мороз идет отдыхать. Завтра начнется новый день, но это будет «уже совсем другая история».

Люди в материале: Анастасия Карпова, Кристина Протосовицкая
 
Теги: Брест
 
 
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Какие вопросы дети задают Деду Морозу, рассказали в программе «Специальный репортаж». Пока в резиденции спокойно, у Дедушки Мороза есть время прочитать с десяток...
 
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