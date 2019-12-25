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«Как ты ухаживаешь за своей бородой?» Неожиданные вопросы Деду Морозу
Источник материала: СТВ
Какие вопросы дети задают Деду Морозу, рассказали в программе
В старательно выведенных неуверенной рукой строчках – наивные детские просьбы. Иногда пишут о тех гаджетах, с названиями которых Дедушка справляется с трудом. Делятся сокровенным. Беспокоятся о самочувствии волшебника. С учетом глобального потепления.
Главный волшебник страны наукой заняться и сам не прочь. Чудо-почта и своя собственная единица измерения. Здесь сложили квант и желание и получили магические «кважелы». Их нужно до Нового года успеть собрать 99 тысяч. По заверению чудо-ученых, только тогда желания белорусов исполнятся.
Сумасшедший – для съемочной группы и абсолютно обычный – для беловежского Деда Мороза. Этот день в компании главного волшебника страны подходит к концу. На вечер у него осталось последнее, отложенное с утра, дело. Вопросы от самых юных почитателей.
А в роли настоящих профессоров и лаборантов, кто с легкостью опытным путем докажет состоятельность теории волшебства – стали бы эти юные исследователи. И какая разница, что до макушки елки они могут достать только со стулом. Ведь они знают о Деде Морозе все, ну или почти все.
Дед Мороз:
Настя, 6 лет:
Женя, 5 лет:
Дед Мороз:
Дед Мороз:
Дед Мороз:
Дед Мороз:
В поместье гаснут огни, а это значит, что Дед Мороз идет отдыхать. Завтра начнется новый день, но это будет «уже совсем другая история».
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Какие вопросы дети задают Деду Морозу, рассказали в программе «Специальный репортаж». Пока в резиденции спокойно, у Дедушки Мороза есть время прочитать с десяток...
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