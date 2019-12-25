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Акция на тарифе «Корпоративный Супер max» от МТС

26.12.2019 17:02 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Акция на тарифе «Корпоративный Супер max» от МТС
Фото из открытых источников

Новые абоненты тарифа «Корпоративный Супер max» получат скидку на абонплату и безлимитный интернет. Кроме того, в тариф включен безлимит минут на разговоры в сети всех операторов Беларуси. Стоимость специального предложения — 19,90 рубля в месяц.

Акция на тарифе «Корпоративный Супер max» от МТС

Акционные условия действуют 365 дней с момента подключения к тарифу «Корпоративный Супер max». Воспользоваться предложением можно по 29 февраля 2020 года. Подробнее об акции смотрите здесь.

Информация о тарифе «Корпоративный Супер max» на сайте компании.

УНП 800013732 СООО «Мобильные ТелеСистемы» 

 
 
Ссылка на источник 43
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В рамках акции предоставляется безлимитный интернет за 10 копеек и скидка на абонплату.
 
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