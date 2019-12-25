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Мы говорим вам: «Спасибо!», надеясь на дальнейшую дружбу

26.12.2019 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

2019 год уходит в историю. Каждый из нас анализирует, подводит итоги. Вспоминается, естественно, самое лучшее, самое интересное и яркое.

Мы говорим вам: «Спасибо!», надеясь на дальнейшую дружбу

Мы, сотрудники «Іўеўскага краю», рады, что вместе с нами целый год были рядом активные, дружелюбные,  неравнодушные к происходящему, читатели. Люди, ради которых мы работаем. Именно благодаря вам, дорогие читатели, у нас было о чем писать и для кого писать. Мы старались, чтобы страницы нашего издания наполняли важные, интересные, творческие публикации. А том, что удалось, а над чем еще предстоит немало поработать, судить, конечно, вам.

На последний в этом году День подписчика пришли читатели с большим стажем, которые, по их словам, ждут в дом «районку», как самого дорогого и желанного гостя. Например, Евгения Ивановна Чернышова выписывает нашу газету 60 лет! Так же верны нашему изданию Ирина Антоновна Коркинец,  Иван Станиславович Жидель, София Михайловна Дагиль, Регина Константиновна Горбач и мн. др.

Валентина Болеславовна Кудик пришла выписать газету не только себе, но и соседу Виктору Ивановичу Буню, который по состоянию здоровья на почтовое отделение прийти не может. Но «районку» обязательно выписать должен – это связь его с внешним миром.

Десятилетняя Аня Веленто, которая пришла на почту оплатить услуги вместе с мамой, попросила ее выписать «Іўеўскі край», а когда получила от сотрудников газеты приз, угостила нас конфетами. Это было очень трогательно и неожиданно.

Мы говорим вам: «Спасибо!», надеясь на дальнейшую дружбу

Александр Владимирович Касперович – наш подписчик с более чем сороколетним стажем, рассказал, что любит читать в нашей газете зарисовки о знаменитых земляках, публикации на историческую тему, а также  материалы милицейской тематики.

– Очень отрадно видеть в районной газете много добрых и позитивных новостей, – говорит А. Касперович. – Хочется пожелать журналистам «Іўеўскага краю» успехов, вдохновения и побольше интересных тем!

И таких доброжелательных подписчиков в этот день было очень много, за что хочется сказать вам, уважаемые: «Спасибо!». Надеемся, что в будущем году с нами останутся не только  наши старые друзья, но и прибавится новых.  Мы хотим, чтобы наши читатели подсказывали интересные и волнующие темы, сообщали о людях, чей пример достойный подражания, высказывали свою позицию по поводу событий, происходящих в стране, в области и районе. Благодаря обратной связи, у нас вместе с вами получится  многое.
 Сообщаем тем, кто не успел выписать печатную версию газеты, возможно подписаться на электронную, которая  придет на ваш электронный ящик.

Коллектив редакции «Іўеўскі край» желает всем нашим читателям в новом 2020 году крепкого здоровья, благополучия и мира в каждый дом, всегда хороших и добрых новостей!

Мы говорим вам: «Спасибо!», надеясь на дальнейшую дружбу

И. БУТУРЛЯ.

С. ЗЕНКЕВИЧ (фото).

 
Теги: Новости
 
 
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2019 год уходит в историю. Каждый из нас анализирует, подводит итоги. Вспоминается, естественно, самое лучшее, самое интересное и яркое. Мы, сотрудники «Іўеўскага...
 
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