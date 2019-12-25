ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Израиле обнаружили древнюю гробницу. Ей почти 3 тысячи лет

26.12.2019 17:23 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В городе Ахзив (Израиль) найдена гробница финикийской семьи с останками взрослого мужчины, женщины и ребенка возрастом от трех до пяти лет. Об этом пишет издание Times of Israel.


Фото: Israel Antiquities Authority

Предполагается, что найденному захоронению порядка 2,8 тысяч лет — оно было прямоугольной формы, а сверху прикрыто массивными известняковыми плитами. Ахзив в то время был важным портовым городом, в котором жили и зажиточные люди.

К таким как раз относятся найденная семья — об этом в том числе говорят погребальные приношения вроде бронзовых чашей и расписных керамических сосудов. Один из них и вовсе оказался самой крупной финикийской амфорой, которую когда-либо находили в Израиле. Кроме того, ребенка похоронили в ожерелье, сделанном из драгоценных материалов.

Отмечается, что в Ахзиве и ранее находили захоронения, содержащие ценные древние вещи — оружие, ювелирные изделия и другие предметы, указывающие на социальный статус погребенных.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Ахзиве и ранее находили захоронения, содержащие ценные древние вещи - оружие, ювелирные изделия и другие предметы, указывающие на социальный статус погребенных.
 
Новости дня
Новости разные
 
Дед Мороз напомнил правила безопасности и проверил исправность плиты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Soligorsk News
Радзiма
26.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика