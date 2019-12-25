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В Израиле обнаружили древнюю гробницу. Ей почти 3 тысячи лет
Источник материала: Tut.by
В городе Ахзив (Израиль) найдена гробница финикийской семьи с останками взрослого мужчины, женщины и ребенка возрастом от трех до пяти лет. Об этом
Предполагается, что найденному захоронению порядка 2,8 тысяч лет — оно было прямоугольной формы, а сверху прикрыто массивными известняковыми плитами. Ахзив в то время был важным портовым городом, в котором жили и зажиточные люди.
К таким как раз относятся найденная семья — об этом в том числе говорят погребальные приношения вроде бронзовых чашей и расписных керамических сосудов. Один из них и вовсе оказался самой крупной финикийской амфорой, которую когда-либо находили в Израиле. Кроме того, ребенка похоронили в ожерелье, сделанном из драгоценных материалов.
Отмечается, что в Ахзиве и ранее находили захоронения, содержащие ценные древние вещи — оружие, ювелирные изделия и другие предметы, указывающие на социальный статус погребенных.
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В Ахзиве и ранее находили захоронения, содержащие ценные древние вещи - оружие, ювелирные изделия и другие предметы, указывающие на социальный статус погребенных.
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