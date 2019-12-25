В Израиле обнаружили древнюю гробницу. Ей почти 3 тысячи лет

Источник материала: Tut.by

В городе Ахзив (Израиль) найдена гробница финикийской семьи с останками взрослого мужчины, женщины и ребенка возрастом от трех до пяти лет. Об этом пишет издание Times of Israel.



Фото: Israel Antiquities Authority

Предполагается, что найденному захоронению порядка 2,8 тысяч лет — оно было прямоугольной формы, а сверху прикрыто массивными известняковыми плитами. Ахзив в то время был важным портовым городом, в котором жили и зажиточные люди.

К таким как раз относятся найденная семья — об этом в том числе говорят погребальные приношения вроде бронзовых чашей и расписных керамических сосудов. Один из них и вовсе оказался самой крупной финикийской амфорой, которую когда-либо находили в Израиле. Кроме того, ребенка похоронили в ожерелье, сделанном из драгоценных материалов.

Отмечается, что в Ахзиве и ранее находили захоронения, содержащие ценные древние вещи — оружие, ювелирные изделия и другие предметы, указывающие на социальный статус погребенных.