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Рост зарплат бюджетников – почти на 17 %. Что предусматривает бюджет Минской области на 2020 год

26.12.2019 19:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Бюджет региона на 2020 год утвержден на сессии Минского областного Совета депутатов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Так, более 60 % расходов направят на финансирование социальной сферы. Заложен и рост зарплат бюджетников почти на 17 %.

Рост зарплат бюджетников – почти на 17 %. Что предусматривает бюджет Минской области на 2020 год

Рост зарплат бюджетников – почти на 17 %. Что предусматривает бюджет Минской области на 2020 год

Николай Куховец, начальник главного финансового управления Миноблисполкома:
Данный проект был сформирован на основании параметров социально-экономического развития и ожидаемой оценки исполнения бюджета 2019 года. В основу формирования бюджета положен базовый сценарий экономического развития.

Рост зарплат бюджетников – почти на 17 %. Что предусматривает бюджет Минской области на 2020 год

Николай Рогащук, председатель Комитета экономики Миноблисполкома:
В следующем году, конечно, у нас ожидается не такой рост, как в 2019-м. Мы видим, что большая часть нашего и ВРП, и экспорта товара и услуг зависит от одной компании – это поставки сырьевых наших ресурсов Белорусской калийной компании, с учетом тех прогнозов, которые есть на мировом рынке, с учетом падения спроса на этот товар. Мы будем ставить задачи по восполнению этих объемов другими предприятиями за счет создания новых производств, которые открылись в этом году, которые должны открыться в следующем году. У нас есть все резервы и возможности выполнить задание, которое нам доведено.

В 2019 году в регионе выполнены все ключевые экономические показатели. Экспорт товаров и услуг принес в бюджет 10 миллиардов рублей. Прямые иностранные инвестиции пополнили копилку Минской области почти на полмиллиарда.

Рост зарплат бюджетников – почти на 17 %. Что предусматривает бюджет Минской области на 2020 год

Рост зарплат бюджетников – почти на 17 %. Что предусматривает бюджет Минской области на 2020 год

Люди в материале: Николай Куховец, Николай Рогащук
 
 
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Новости Беларуси. Бюджет региона на 2020 год утвержден на сессии Минского областного Совета депутатов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Так, более 60 % расходов...
 
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