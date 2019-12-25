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Рост зарплат бюджетников – почти на 17 %. Что предусматривает бюджет Минской области на 2020 год
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Бюджет региона на 2020 год утвержден на сессии Минского областного Совета депутатов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Так, более 60 % расходов направят на финансирование социальной сферы. Заложен и рост зарплат бюджетников почти на 17 %.
Николай Куховец, начальник главного финансового управления Миноблисполкома:
Николай Рогащук, председатель Комитета экономики Миноблисполкома:
В 2019 году в регионе выполнены все ключевые экономические показатели. Экспорт товаров и услуг принес в бюджет 10 миллиардов рублей. Прямые иностранные инвестиции пополнили копилку Минской области почти на полмиллиарда.
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Новости Беларуси. Бюджет региона на 2020 год утвержден на сессии Минского областного Совета депутатов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Так, более 60 % расходов...
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