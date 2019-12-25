Источник материала: Новости Волковыска

Беларусь с официальным визитом посетит госсекретарь США Майк Помпео. Возможно, официальный визит состоится уже в январе 2020-го.

Визит Майка Помпео, запланированный на январь следующего года, станет первым визитом Госсекретаря США в истории независимой Беларуси.

«Беларусь, которую называют «последней диктатурой Европы», выслала посла США в 2008 году после того, как Вашингтон наложил на нее санкции за нарушения прав человека. Но теперь ожидается, что Соединенные Штаты возобновят дипломатические отношения с Беларусью – отправив посла в Минск впервые за более чем десятилетие», – пишет Foreign Policy.

Помпео также намерен посетить и другую страну ЕАЭС – в 2020 он планирует приехать в Казахстан. Ожидается, что в ходе визита госсекретаря США в Нур-Султан будет представлена стратегия США по Центральной Азии.

Стоит отметить, что в Беларусь стали все чаще приезжают официальные представители США.

Так, 29 августа 2019-го Беларусь с официальным визитом посещал теперь уже бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. В Минске он встречался с Александром Лукашенко.

В 2019 году расширились белорусско-американские контакты в ряде сфер. Вашингтон и Минск договорились о взаимном восстановлении дипломатического представительства на уровне послов и отменили ограничения на численность дипломатов при посольствах.

В ноябре 2019 года заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко рассказал, что спецслужбы страны расширяют сотрудничество со спецслужбами США, а военное сотрудничество двух государств продолжается с 2015 года, и «недавно был согласован очередной план взаимодействия».