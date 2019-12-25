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Лукашенко: Не дай бог, ослабим контроль – людей начнут спаивать паленой водкой

26.12.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусский алкогольный рынок ждут изменения. Президент Александр Лукашенко одобрил кандидатуру Анатолия Бубена на должность руководителя «Белгоспищепрома». Предыдущий председатель покинул пост на фоне  коррупционного скандала, сообщает «МИР 24». 

«Мы должны сохранить лучшие качества нашей старой системы. Государство ни в коем случае не может уйти из этой сферы: не дай бог, ослабим контроль – людей начнут спаивать паленой водкой, и они начнут гибнуть, как в некоторых соседних государствах. Поэтому на очень серьезном уровне надо контролировать производство алкоголя, табака и контролировать продажи», – сказал Лукашенко.

Сегодня также стало известно о назначении нового руководителя предприятия по производству алкогольных напитков «Минск Кристалл Групп». Его возглавит Игорь Шустов. Ранее он занимал пост зампреда концерна «Белгоспищепрома».



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Теги: Минск
 
 
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Президент Беларуси потребовал держать под контролем производство алкогольных напитков и табака и контролировать продажи.
 
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