Уволен замначальника Генштаба Андрей Пасеко

Заместитель начальника Генерального штаба Андрей Пасеко уволен по приказу главы Минобороны Андрея Равкова 23 декабря.

«Двадцать третьего декабря министр обороны подписал приказ об увольнении полковника Пасеко в связи с совершением проступка, предусмотренного контрактом о прохождении военной службы, в качестве основания для досрочного его расторжения», – сообщила официальный представитель Минобороны Наталья Гаврусик.

По словам Гаврусик, военная комендатура проводит проверку по факту нарушения полковником положения, которое стало причиной потери им высокой должности.

Она добавила, что более точная информация появится после проверки примерно через месяц.