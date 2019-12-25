«Новый контракт с новой командой». Лучший вратарь Беларуси Гутор намекнул про уход из Бреста

Источник материала: Tut.by

Вратарь брестского «Динамо» и национальной сборной Александр Гутор признан лучшим вратарем чемпионата Беларуси 2019 года. Это стало известно во время церемонии закрытия футбольного сезона «Звездный мяч».

Во время флеш-интервью после награждения голкипер намекнул на уход из команды, которая впервые в своей истории стала чемпионом страны.



Фото: «Динамо» (Брест)

— Пока планы раскрывать не буду, в конце года заканчивается контракт. И когда подпишу новый контракт с новой командой, тогда и буду задавать себе планки. Главная наша задача — это выйти на чемпионат Европы по футболу. Для этого мы приложим все усилия, — заверил Александр болельщиков.

Видео: АБФФ ТВ

Напомним, что в этом сезоне Гутор за «Динамо» провел 10 сухих матчей.

Видео: АБФФ ТВ