Галина Волчек умерла

Напомним, на этой неделе режиссёра доставили в больницу им. Боткина. Волчек госпитализировали сразу в реанимацию. Кроме того, появлялась информация о том, что она впала в кому.





На сайте театра размещается достоверная информация о состоянии худрука от ее родственников. В последнем сообщении отмечено, что Галина Борисовна скоро пойдет на поправку и приступит к работе.





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