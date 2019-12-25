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Дрифтовали три товарища на бульварном кольце. Два нормально, а один так себе
26.12.2019 20:58 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
По ночам большинство нормальных людей спит, но есть такие, которые ищут себе приключения. Эта троица решила устроить дрифт прямо под камерой
И посмотрите, как долго они это делали.
Как видите, у одного всё время что-то не получалось.
А вот вашему вниманию неудачный опыт:
Можно только посочувствовать проживающим рядом людям - для них это сильное испытание, среди ночи выслушивать визг резины и рёв моторов.
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