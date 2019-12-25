Дрифтовали три товарища на бульварном кольце. Два нормально, а один так себе

Источник материала: Виртуальный Брест

По ночам большинство нормальных людей спит, но есть такие, которые ищут себе приключения. Эта троица решила устроить дрифт прямо под камерой Wikilink на кольце бульвара и Набережной.





И посмотрите, как долго они это делали.

Как видите, у одного всё время что-то не получалось.

А вот вашему вниманию неудачный опыт:

Можно только посочувствовать проживающим рядом людям - для них это сильное испытание, среди ночи выслушивать визг резины и рёв моторов.