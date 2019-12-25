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Дрифтовали три товарища на бульварном кольце. Два нормально, а один так себе

26.12.2019 20:58 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

По ночам большинство нормальных людей спит, но есть такие, которые ищут себе приключения. Эта троица решила устроить дрифт прямо под камерой Wikilink на кольце бульвара и Набережной.

Дрифтовали три товарища на бульварном кольце. Два нормально, а один так себе

И посмотрите, как долго они это делали.

Как видите, у одного всё время что-то не получалось.

А вот вашему вниманию неудачный опыт:

Можно только посочувствовать проживающим рядом людям - для них это сильное испытание, среди ночи выслушивать визг резины и рёв моторов.

 
 
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  По ночам большинство нормальных людей спит, но есть такие, которые ищут себе приключения. Эта троица решила устроить дрифт прямо под камерой Wikilink на кольце...
 
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