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На 87-м году жизни умерла народная артистка СССР Галина Волчек

26.12.2019 20:29 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

На 87-м году жизни умерла народная артистка СССР Галина Волчек
Фото из открытых источников

На 87-м году жизни умерла народная артистка СССР Галина Волчек СМИ: Галина Волчек госпитализирована в тяжелом состоянии
В Москве скончалась народная артистка СССР Галина Волчек, пишет РИА Новости со ссылкой на руководство театра «Современник». Волчек было 86 лет.

24 декабря стало известно, что народную артистку СССР доставили в Боткинскую больницу, врачи диагностировали у нее воспаление легких. Накануне появилась информация о резком ухудшении ее состояния.

 
 
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Галина Волчек скончалась в Боткинской больнице в Москве.
 
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