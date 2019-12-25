24 декабря стало известно, что народную артистку СССР доставили в Боткинскую больницу, врачи диагностировали у нее воспаление легких. Накануне появилась информация о резком ухудшении ее состояния.
|
На 87-м году жизни умерла народная артистка СССР Галина Волчек
26.12.2019 20:29 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
24 декабря стало известно, что народную артистку СССР доставили в Боткинскую больницу, врачи диагностировали у нее воспаление легких. Накануне появилась информация о резком ухудшении ее состояния.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Галина Волчек скончалась в Боткинской больнице в Москве.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)