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Стенд для самостоятельного ремонта велосипедов установили рядом с велодорожкой на Пулихова

26.12.2019 22:20 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Стенд для самостоятельного ремонта велосипедов установили рядом с магистральной велодорожкой на улице Пулихова, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Это уже второй велоспот в столице. Первый можно найти на улице Лидской.

Стенд для самостоятельного ремонта велосипедов установили рядом с велодорожкой на Пулихова

Стенд представляет собой стойку с насосом, различными ключами и другими принадлежностями. Велосипед здесь можно подвесить за седло, чтобы починка была более комфортной. Доступен инвентарь любому желающему.

Стенд для самостоятельного ремонта велосипедов установили рядом с велодорожкой на Пулихова

Максим Пучинский, специалист по велоинфраструктуре Минского велосипедного общества:
В экстренной ситуации велосипедист может воспользоваться веломаячком и таким образом дальше поехать не на общественном транспорте (например, где нельзя провозить велосипед), а именно своим ходом добраться до дома и сделать надежный комплексный ремонт своего транспортного средства.

«Это просто стыд!» В Гомеле велосипедист украл инструменты со станции обслуживания велотранспорта

Стенд для самостоятельного ремонта велосипедов установили рядом с велодорожкой на Пулихова

Люди в материале: Максим Пучинский
 
Теги: Гомель
 
 
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Новости Беларуси. Стенд для самостоятельного ремонта велосипедов установили рядом с магистральной велодорожкой на улице Пулихова, сообщили в программе...
 
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