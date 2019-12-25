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Небольшая авария на проспекте Независимости привела к масштабному затору в центре столицы

26.12.2019 22:12 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Небольшое ДТП на проспекте Независимости привело к внушительной пробке, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Небольшая авария на проспекте Независимости привела к масштабному затору в центре столицы

Авария произошла в обеденный час в районе парка Челюскинцев, однако затор растянулся до площади Победы. Два автомобиля не поделили полосу движения, и водителям не удалось избежать столкновения. В ДТП никто не пострадал.

В целом в предновогодние дни дорожная ситуация усложнилась. Многие спешат купить подарки. В центре проблематично проехать даже днем. К вечеру в Минске фиксировались 9-балльные пробки.

Небольшая авария на проспекте Независимости привела к масштабному затору в центре столицы

Люди в материале: нет
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Небольшое ДТП на проспекте Независимости привело к внушительной пробке, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Авария произошла...
 
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