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В Минске задержали экс-кандидата в депутаты Стаса Шашка
Источник материала: Партизан
В Минске задержали экс-кандидата в депутаты Палаты представителей от "Молодежного блока", активиста Legalize Belarus Стаса Шашка.
Стас Шашок на архивном фото Еврорадио
Милиционеры его схватили в подъезде дома, информируют правозащитники.
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В Минске задержали экс-кандидата в депутаты Палаты представителей от "Молодежного блока", активиста Legalize Belarus Стаса Шашка.
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