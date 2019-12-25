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«Дополнительная мотивация». Ярко и празднично завершили футбольный сезон в Минске награждением лучших игроков

26.12.2019 23:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Футболисты ярко и празднично завершили сезон, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 26 декабря в Falcon Club торжественно наградили лучших игроков, тренеров и судей по итогам 2019 года.

«Дополнительная мотивация». Ярко и празднично завершили футбольный сезон в Минске награждением лучших игроков

«Дополнительная мотивация». Ярко и празднично завершили футбольный сезон в Минске награждением лучших игроков

Премия «Звездный мяч» вот уже который год – официальный повод футболистам сменить спортивную форму на костюмы. Лучшим футболистом страны второй раз кряду и третий раз в истории был назван Игорь Стасевич. Кроме того, капитан БАТЭ победил в номинациях «Лучший полузащитник» и «Лучший футболист» чемпионата Беларуси.

«Дополнительная мотивация». Ярко и празднично завершили футбольный сезон в Минске награждением лучших игроков

«Дополнительная мотивация». Ярко и празднично завершили футбольный сезон в Минске награждением лучших игроков

Игорь Стасевич, полузащитник ФК БАТЭ:
Я очень рад, что вновь получил эту награду. На самом деле для меня это очень важно и почетно. Спасибо всем, кто отдал свой голос за меня. По поводу переодеться в костюм – мне в нем удобно, поэтому никаких проблем.

Это дополнительная мотивация, потому что с таким признанием с тебя и спрос больше. Поэтому только в плюс идет.

«Дополнительная мотивация». Ярко и празднично завершили футбольный сезон в Минске награждением лучших игроков

В трех номинациях «Звездного мяча» победил Илья Шкурин, теперь уже игрок московского ЦСКА. 20-летний футболист стал лучшим нападающим, бомбардиром и самым полезным игроком по системе «гол плюс пас». Один из призов форварду вручил главный тренер национальной сборной Михаил Мархель.

«Дополнительная мотивация». Ярко и празднично завершили футбольный сезон в Минске награждением лучших игроков

«Дополнительная мотивация». Ярко и празднично завершили футбольный сезон в Минске награждением лучших игроков

«Дополнительная мотивация». Ярко и празднично завершили футбольный сезон в Минске награждением лучших игроков

«Дополнительная мотивация». Ярко и празднично завершили футбольный сезон в Минске награждением лучших игроков

Лучшей футболисткой Беларуси стала Анастасия-Гражина Щербаченя, выступающая за эстонский «Пярну».

Тренером года был назван Виктор Гончаренко: это его четвертая победа кряду. Всего же рулевой ЦСКА получал эту спортивную премию уже 9 раз.

«Дополнительная мотивация». Ярко и празднично завершили футбольный сезон в Минске награждением лучших игроков

«Дополнительная мотивация». Ярко и празднично завершили футбольный сезон в Минске награждением лучших игроков

«Дополнительная мотивация». Ярко и празднично завершили футбольный сезон в Минске награждением лучших игроков

Александра Гутора, представителя чемпиона страны – брестского «Динамо», признали лучшим вратарем.

«Дополнительная мотивация». Ярко и празднично завершили футбольный сезон в Минске награждением лучших игроков

Александр Гутор, вратарь ФК «Динамо-Брест»:
Эмоции только положительные, потому что этот сезон был на эмоции очень большой и мы стали чемпионом Беларуси. Награду в этом году получил, поэтому сезон можно занести в актив и поставить огромный, большой плюс себе и команде тоже.

Кроме того, на церемонии были награждены представители пляжного и мини-футбола, а также киберспорта.

«Дополнительная мотивация». Ярко и празднично завершили футбольный сезон в Минске награждением лучших игроков

Люди в материале: Игорь Стасевич, Анастасия-Гражина Щербаченя, Виктор Гончаренко, Александра Гутора
 
Теги: Брест
 
 
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Новости Беларуси. Футболисты ярко и празднично завершили сезон, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 26 декабря в Falcon Club торжественно наградили лучших игроков,...
 
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