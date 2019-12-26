Жительница Лиды, решив заработать на «фондовой бирже», перевела неизвестному почти 6 тысяч долларов

Источник материала: Lida.Info





Жительница Лиды, желая заработать на фондовых рынках, перевела неизвестному почти 6 тысяч долларов, после чего «брокер» перестал выходить на связь, сообщает милиция Гродненщины.

41-летняя жительница Лиды нашла в интернете сайт, который предлагал торговать своими активами на разных рынках. Надо было только внести «брокеру» некоторую сумму.

Женщина связалась с консультантом, который убедил ее, что деньги вложить можно без рисков. В итоге с августа по октябрь лидчанка перевела неизвестному 5746 долларов США. После этого «брокер» перестал выходить на связь.

Потерпевшая обратилась за помощью в милицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.