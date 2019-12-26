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В Дубровенских детских садах проходят новогодние утренники

27.12.2019 — Разное | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

В Дубровенских детских садах проходят новогодние утренники

Наступила самая сказочная пора года, наполненная волшебством и ожиданием чуда. Неудивительно, что один из самых любимых и долгожданных праздников именно Новый год. Предновогодняя неделя в нашем районе наполнена различными мероприятиями, утренниками и игровыми программами. На новогоднюю елку пришли и самые маленькие дубровенцы.


В Дубровенских детских садах проходят новогодние утренники
В Дубровенских детских садах проходят новогодние утренники

Так, 24 декабря в ясли-сад № 3 «Солнышко» г.Дубровно состоялось сразу два праздника, для младшей и старшей группы. Малыши играли с мишкой, водили хоровод и танцевали вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой, и впервые рассказывали новогоднему волшебнику стихи, неуверенно поглядывая на родителей в зрительном зале. Для дошколят праздник обернулся ярким калейдоскопом чудес. У них в гостях побывали сказочные герои, и сами ребята с большим удовольствием исполняли свои роли. С Дедом Морозом они пели новогодние песни, рассказывали ему стихи, водили хоровод вокруг главной новогодней красавицы. И, конечно же, никто не ушел без подарков и хорошего настроения!


В Дубровенских детских садах проходят новогодние утренники


В Дубровенских детских садах проходят новогодние утренники


В Дубровенских детских садах проходят новогодние утренники

Со временем нам все тяжелее проникнуться новогодним настроением, поймать это чув­ство сказочности, поэтому так важно дарить эти волшебные ощущения нашим детям, чтобы магия Нового года для них не кончалась.

 
 
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Наступила самая сказочная пора года, наполненная волшебством и ожиданием чуда. Неудивительно, что один из самых любимых и долгожданных праздников именно
 
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