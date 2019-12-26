В Дубровенских детских садах проходят новогодние утренники

Наступила самая сказочная пора года, наполненная волшебством и ожиданием чуда. Неудивительно, что один из самых любимых и долгожданных праздников именно Новый год. Предновогодняя неделя в нашем районе наполнена различными мероприятиями, утренниками и игровыми программами. На новогоднюю елку пришли и самые маленькие дубровенцы.
Так, 24 декабря в ясли-сад № 3 «Солнышко» г.Дубровно состоялось сразу два праздника, для младшей и старшей группы. Малыши играли с мишкой, водили хоровод и танцевали вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой, и впервые рассказывали новогоднему волшебнику стихи, неуверенно поглядывая на родителей в зрительном зале. Для дошколят праздник обернулся ярким калейдоскопом чудес. У них в гостях побывали сказочные герои, и сами ребята с большим удовольствием исполняли свои роли. С Дедом Морозом они пели новогодние песни, рассказывали ему стихи, водили хоровод вокруг главной новогодней красавицы. И, конечно же, никто не ушел без подарков и хорошего настроения!
Со временем нам все тяжелее проникнуться новогодним настроением, поймать это чувство сказочности, поэтому так важно дарить эти волшебные ощущения нашим детям, чтобы магия Нового года для них не кончалась.