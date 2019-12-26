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«Челси» разделается с «Арсеналом», Россия обыграет Канаду, а «Цмоки» примут ЦСКА. Наши прогнозы

27.12.2019 09:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В совместном с букмекерской компанией Parimatch проекте наш эксперт Сергей Чалый пророчит безусловный успех «Челси» в матче с «Арсеналом» под руководством Микеля Артеты, а спортивный журналист Сергей Вишневский объясняет разницу между молодежной сборной России по хоккею и сверстниками россиян из Канады. Комментатор Дмитрий Герчиков ожидает увидеть баскетбольный ЦСКА в урезанном составе в матче против «Цмоки-Минск» и верит в высокую результативность минчан.

Чалый: Выжать из Озила что-либо не получится. Он уже «отыгранный» человек

Кто: Сергей Чалый, экономист.

Пять последних ставок: прошла, прошла, не прошла, прошла, не прошла.

В этот раз ставит на матч 20-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» — «Челси», который состоится 29 декабря.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Приход на пост главного тренера «Арсенала» Микеля Артеты не позволит «Арсеналу» прибавить в одночасье, — считает Сергей. — С чего бы вдруг? «Тоттенхэму» смена Маурисио Почеттино на Жозе Моуриньо, например, несильно помогла, о чем мы можем судить спустя месяц после назначения.

«Арсенал» же в отличие от «Тоттенхэма» разобран полностью. Нет баланса между атакующими и оборонительными действиями. Нет стиля, то есть «канониры» потеряли свою игру. Помню, смотрел один из их недавних матчей, так Маттео Гендузи и Давид Луиз наделали столько глупостей, словами не передать. Кошмар!

Злорадствую и получаю извращенное удовольствие, потому что «Арсенал» — моя самая нелюбимая команда в Англии. Не люблю «Арсенал» за мелкий пасик — спартаковскую игру, в то время как в Англии предпочитают быстрый футбол.

Против «Арсенала» теперь выступают и их болельщики: рано уходят со стадиона, не поют и затыкают своих приезжих фанатов, которые хотели бы поддержать «пушкарей» активно. Мол, не мешайте нам создавать траурную обстановку.

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На мой взгляд, проблема «Арсенала» — не в уволенном Унаи Эмери, который в последние месяцы ждал, когда его освободят, а в затянувшемся кризисе. Временное управление командой легендой клуба Фредриком Юнгбергом не подняло настроение болельщикам, вот и сам по себе приход Артеты вряд ли их воодушевил.

Приглашение в штаб Артеты Альберта Стейвенберга, помощника главного тренера сборной Уэльса Райана Гиггза, видится хорошим решением. Стейвенберг не тянет на роль главного, но очень силен в работе с мелочами. И все равно я не верю в то, что Артета и Стейвенберг смогут сделать что-либо с игроками быстро. Заставить их бегать больше? Опасность кроется в суете и быстром расходовании сил. Выжать из Месута Озила что-либо не получится. Он уже «отыгранный» человек.


Бывший главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери руководил командой в матчах против БАТЭ в феврале 2019-го. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

«Челси» произвел приятное впечатление в поединке с «Тоттенхэмом». Фрэнк Лэмпард в роли главного тренера «синих» уже что-то нащупал. Видна мысль. Передачи в зону атаки, где «шпоры» были наиболее уязвимы, и плотная игра с соперником в защите тому яркие примеры. Здорово сыграл Виллиан. Выделялись Антонио Рюдигер, Нголо Конте, Мэйсон Маунт и другие футболисты, чьи имена пока еще режут слух. Это не звезды Премьер-лиги, и тем не менее они не проваливаются.

«Челси» переиграл «Тоттенхэм» по ударам в створ — 4:3, а по реализованным ударам в створ — 2:0. Удаление Сон Хын Мина на 62-й минуте, конечно, было не в пользу Моуриньо, но его парни и до игры в меньшинстве толком ничего не организовали впереди.

Думаю, в матче «Арсенал» — «Челси» надо ставить на победу Лэмпарда и его команды с разницей забитых мячей — два и более, то есть ставить через «-1,5».

Футбол. Англия. Премьер-лига

«Челси» победит с разницей больше двух мячей

Коэффициент — 3,90


Вишневский: По харизме Хабибулин и Ларионов затмевают главного тренера молодежной сборной России

Кто: Сергей Вишневский, спортивный журналист.

Ставит (впервые) на матч групповой стадии молодежного чемпионата мира (U-20) по хоккею Россия — Канада, который пройдет 28 декабря.

Фото из личного архива Сергея Вишневского

— Россияне не выигрывали молодежные чемпионаты мира с 2011 года, когда в Баффало в драматичном финале победили Канаду (5:3), — напоминает Сергей. — Тогда парни Валерия Брагина «горели» со счетом 0:3 после двух периодов, но в третьем забросили пять безответных шайб. Блистали Владимир Тарасенко, Евгений Кузнецов и Артемий Панарин.

В России полагают, что нынешнее поколение «молодежки» — самое сильное с тех времен. И команду россияне собрали приличную. Даже в отсутствие Андрея Свечникова, который намолотил 37 (16+21) очков в 37 матчах НХЛ, и сломавшего ключицу Дмитрия Завгороднего. Последний здорово смотрелся в связке с Александром Ховановым в матчах ноябрьской суперсерии против сборной Канадской хоккейной лиги.

В составе у россиян сразу семь игроков, ковавших бронзу прошлого МЧМ. Среди них — лучший бомбардир той команды Григорий Денисенко и лучший защитник МЧМ-2019 Александр Романов.

Среди играющих нынче в юниорских лигах Северной Америки выделяются форвард Александр Хованов и защитник Егор Замула. Последний на родине считался домоседом, а за океаном в нем раскрылись бомбардирские качества и умение отдать первый пас. Вратарская бригада — Ярослав Аскаров, Амир Мифтахов, Даниил Исаев — вполне надежная, но пока неясно, кто будет основным голкипером.

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Неоднозначный эффект могут иметь две замены в тренерском штабе россиян, которые случились за месяц до МЧМ. В него вошли авторитетнейшие люди — Николай Хабибулин и Игорь Ларионов. По харизме они затмевают главного тренера Валерия Брагина, но тренерского опыта практически не имеют.

Хабибулин будет работать с вратарями, зона ответственности Ларионова — игра на выбрасываниях и в большинстве. Пикантность ситуации состоит в том, что прежде Ларионов критиковал Брагина за «несовременный хоккей». Между тем за последние десятилетия именно этот тренер наиболее успешно работает с молодежью. С 2011 года он выиграл одно золото, три серебра и две бронзы МЧМ.


Иллюстративный снимок. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Канаде под МЧМ удалось выцыганить у «Аризоны» пятого номера драфта-2018 форварда Баррета Хэйтона. Он будет капитаном «кленовых листьев». Также в ростере оказались четвертый номер драфта-2019 защитник Боуэн Байрам, а также выбранные в первых раундах на драфте двух последних лет хоккеисты — Дилан Козенс, Коннор Макмайкл, Тай Делландреа.

Из тех же, за кем нынче ведут охоту скауты клубов НХЛ, в состав попал Алексис Лафренье. Ему прочат первый номер на драфте будущим летом и славу Коннора Макдэвида. А на второй пик претендует Куинтон Байфилд. Эти форварды в среднем набирают около двух очков за игру.

В отличие от большинства россиян, канадские парни играют в юниорских лигах, где соблюдение игровой дисциплины не столь строгое, как во взрослых командах. В этом состоит уязвимость сборной Канады.

Правда, в стартовом матче против Чехии огромные проблемы с дисциплиной были как раз-таки у россиян (3:4). Вряд ли штаб Валерия Брагина допустит такой же хаос и в следующем поединке. Вот почему в матче Россия — Канада я ставлю на победу россиян в основное время.

Хоккей. Чемпионат мира U-20

Россия победит Канаду в основное время

Коэффициент — 2,95


Герчиков: Состав у ЦСКА чертовски глубокий и вариативный. Россияне приедут добывать победу малой кровью

Кто: Дмитрий Герчиков, спортивный комментатор.

Предыдущие ставки: прошла, прошла, прошла, прошла, не прошла.

В этот раз ставит на матч Единой лиги ВТБ «Цмоки» Минск — ЦСКА, он пройдет 28 декабря.

Фото из личного архива Дмитрия Герчикова

— Встреча чемпиона Евролиги и команды, которая никогда даже в плей-офф Единой лиги ВТБ не выходила, по умолчанию видится битвой Давида и Голиафа, — отмечает Дмитрий. — В которой, впрочем, у аутсайдера даже теоретических шансов особо не рассмотреть — пусть и через сверхмощный телескоп.

Доселе команды встречались в рамках «банковского» турнира девятнадцать раз — и непременно побеждали россияне. Даже в период жесточайшей смуты в стане «красно-синих» (после увольнения Душко Вуйошевича и аврального назначения «временщика» Дмитрия Шакулина) белорусы не дожимали разобранных конкурентов на паркете «Минск-Арены».

Сегодня же состав у армейцев пусть себе разбалансированный и перестраивающийся, но все же чертовски глубокий и вариативный. Причем настолько, что даже с учетом травмы Уилла Клайбера ЦСКА на международной арене уверенно идет в зоне плей-офф. А внутри номинально национального первенства уступает лишь «Химкам».

Выбрать ставку в условиях такого неравенства невероятно сложно. К тому же непредсказуемости вечеру добавляет плотный график армейцев. В четверг москвичам на выезде пришлось зарубиться с итальянским «Миланом», а уже в субботу выходить на арену Falcon Club в Минске.

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Есть вероятность, что Димитрис Итудис побережет лидеров в Беларуси? Безусловно. Возможно ли, что из-за этого ЦСКА позволит себе в защите просесть чуть больше обычного? Вполне. Скажется ли то, что Минск целенаправленно неделю дома готовился к сражению — да еще и на позитивном фоне после двух побед в семидневке? Само собой. Но вот вывести закономерность из этого вряд ли получится.

Ведь в сражении первого круга в схожих обстоятельствах москвичи дома просто уничтожили белорусов 114:81 — и многие ставочные идеи тем самым обрушили. Да и предыдущий выездной поединок ЦСКА в лиге ВТБ шокировал результатом: в схожих календарных условиях парни Итудиса разгромили «Калев» 91:50. То бишь здесь и по «плюсу» попасть сложно, и через тотал не угадаешь, куда качнутся чаши весов. Даже зазор на индивидуальный тотал «больше» аутсайдеров не гарантирует хорошую ставку.

Непонятно и в каком составе предстанут команды на «Фальконе». Так повелось, что россияне довольно часто оставляют вне игры с Минском несколько ведущих исполнителей — вспомним хотя бы, что Милош Теодосич традиционно сидел на лавке в тренировочной форме.


Юный болельщик с портретом баскетболиста Бранко Мирковича на матче «Цмоки» — ЦСКА в Минске в 2016 году. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Со стороны хозяев не уразуметь, готов ли помогать партнерам Алекс Гаврилович и насколько обрел боевые кондиции Виталий Лютыч. Понятно, что россияне приедут добывать победу малой кровью. Но как быть, если «полетит» у «Цмоков» в первой четверти, а гости ответят перфомансом уровня Евролиги хотя бы на протяжении 10−15 минут?

Остается надеяться на то, что для «Цмоков» все сойдется в одной точке: усталость соперника, недооценка с их стороны, помощь родного зала и колец, выход на годную форму в недельном цикле и немного везения. В таком случае шанс на то, что белорусы будут выглядеть пристойно, вырастет до приличной отметки. А поскольку мы желаем успеха своим, на позитивную для «драконов» ставку и положимся.

Баскетбол. Единая лига ВТБ

Тотал «Цмоков» — больше 73,5 очков

Коэффициент — 1,89


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Теги: Минск
 
 
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Сергей Чалый пророчит безусловный успех «Челси» в матче с «Арсеналом» под руководством Микеля Артеты, а Сергей Вишневский объясняет разницу в классе молодежной...
 
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