У ФК «Гомель» новый главный тренер

Источник материала: Tut.by

На должность главного тренера ФК «Гомель» назначен Иван Биончик, сообщает пресс-служба клуба.



Фото: football.by

Биончику 34 года. С 2014 по 2018 год он возглавлял столичный «Луч». Команда под его руководством вышла в высшую лигу чемпионата Беларуси, после чего он стал главным тренером объединенной команды «Луча» и могилевского «Днепра». По итогам минувшего сезона ФК «Дняпро» занял 14 место в первенстве страны и уступил брестскому «Руху» в стыковых играх за право выступать в элитном дивизионе.

Напомним, сезон 2018−2019 ФК «Гомель» закончил провально и выбыл из высшей лиги.