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У ФК «Гомель» новый главный тренер

27.12.2019 09:42 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На должность главного тренера ФК «Гомель» назначен Иван Биончик, сообщает пресс-служба клуба.


Фото: football.by

Биончику 34 года. С 2014 по 2018 год он возглавлял столичный «Луч». Команда под его руководством вышла в высшую лигу чемпионата Беларуси, после чего он стал главным тренером объединенной команды «Луча» и могилевского «Днепра». По итогам минувшего сезона ФК «Дняпро» занял 14 место в первенстве страны и уступил брестскому «Руху» в стыковых играх за право выступать в элитном дивизионе.

Напомним, сезон 2018−2019 ФК «Гомель» закончил провально и выбыл из высшей лиги.

 
Теги: Гомель
 
 
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На должность главного тренера ФК"Гомель" назначен Иван Биончик, сообщает пресс-служба клуба.
 
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