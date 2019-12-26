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Юных белорусов приглашают во Дворец Республики на Главную ёлку страны

27.12.2019 11:20 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Самая добрая благотворительная акция «Наши дети» достигает своей кульминации. Дворец Республики собирает юных белорусов на Главную ёлку страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юных белорусов приглашают во Дворец Республики на Главную ёлку страны

По традиции приглашения на праздник, в первую очередь, получают те, кто особенно нуждается в заботе государства. Сюда со всех уголков страны приедут дети из малообеспеченных и многодетных семей, ребята, которые оказались в трудной жизненной ситуации.

Юных белорусов приглашают во Дворец Республики на Главную ёлку страны

Для них подготовили яркое музыкальное представление, у которого в 2019 году поистине добрый сюжет, рассказывающий о волшебной профессии Деда Мороза. Юную публику ждут песни, танцы, интерактивные игры, Дед Мороз и, конечно, подарки от имени Президента.

Юных белорусов приглашают во Дворец Республики на Главную ёлку страны

И это далеко не финал новогодней сказки. В своём хороводе Главная ёлка страны продолжит собирать детей до 10 января.

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Новости Беларуси. Самая добрая благотворительная акция «Наши дети» достигает своей кульминации. Дворец Республики собирает юных белорусов на Главную ёлку...
 
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