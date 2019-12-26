Проект Слуцкого медколледжа «Безвозмездное донорство» признали лучшим в области

Источник материала: Слуцк Город





23 декабря «Слуцкий государственный медицинский колледж» принял участие в торжественном мероприятии «Для тебя Минщина». Его проект «Безвозмездное донорство» признан лучшим в области.

Мероприятие проходило в здании комплекса Dipservice Hall. Оно было посвящено подведению итогов областного смотра-конкурса проектов в сфере реализации государственной молодежной политики и областного смотра-конкурса «Молодой лидер Минщины».

УО «Слуцкий государственный медицинский колледж» награжден дипломом победителя в номинации «Благотворительность и добровольчество» в областном конкурсе проектов в сфере реализации государственной молодежной политики за проект «Безвозмездное донорство».





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