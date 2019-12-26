ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Проект Слуцкого медколледжа «Безвозмездное донорство» признали лучшим в области

27.12.2019 — Разное | Слуцк Город  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Слуцк Город

Проект Слуцкого медколледжа «Безвозмездное донорство» признали лучшим в области

23 декабря «Слуцкий государственный медицинский колледж» принял участие в торжественном мероприятии «Для тебя Минщина». Его проект «Безвозмездное донорство» признан лучшим в области.

Мероприятие проходило в здании комплекса Dipservice Hall. Оно было посвящено подведению итогов областного смотра-конкурса проектов в сфере реализации государственной молодежной политики и областного смотра-конкурса «Молодой лидер Минщины». 

УО «Слуцкий государственный медицинский колледж» награжден дипломом победителя в номинации «Благотворительность и добровольчество» в областном конкурсе проектов в сфере реализации государственной молодежной политики за проект «Безвозмездное донорство».

Проект Слуцкого медколледжа «Безвозмездное донорство» признали лучшим в области

Slutsk-Gorod.by

 
 
Ссылка на источник 57
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
23 декабря «Слуцкий государственный медицинский колледж» принял участие в торжественном мероприятии «Для тебя Минщина». Его проект «Безвозмездное донорство»...
 
Новости дня
Новости разные
 
Вячеслав Костиков: Человек в кепке. Юрий Лужков в памяти Москвы и России
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
27.12.2019
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика