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СК назвал самые распространенные преступления в 2019 году
27.12.2019 11:35 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
На первом месте - кражи (ст.205 УК). По этой статье в Беларуси возбуждено более 29 тыс. уголовных дел (34,8% общего количества).
По ст.212 УК (хищение с использованием компьютерной техники) за 11 месяцев возбуждено более 7 тыс. дел (8,75%).
За уклонение родителей от содержания детей (ст.174 УК) в январе - ноябре возбуждено более 6 тыс. уголовных дел (7,29%).
На четвертом месте среди самых распространенных преступлений - хулиганство (ст.339 УК): возбуждено свыше 4,6 тыс. уголовных дел (5,58%), сообщает
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