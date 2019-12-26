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СК назвал самые распространенные преступления в 2019 году

27.12.2019 11:35 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

СК назвал самые распространенные преступления в 2019 году
Фото из открытых источников

На первом месте - кражи (ст.205 УК). По этой статье в Беларуси возбуждено более 29 тыс. уголовных дел (34,8% общего количества).

По ст.212 УК (хищение с использованием компьютерной техники) за 11 месяцев возбуждено более 7 тыс. дел (8,75%). 

За уклонение родителей от содержания детей (ст.174 УК) в январе - ноябре возбуждено более 6 тыс. уголовных дел (7,29%). 

На четвертом месте среди самых распространенных преступлений - хулиганство (ст.339 УК): возбуждено свыше 4,6 тыс. уголовных дел (5,58%), сообщает БЕЛТА

СК назвал самые распространенные преступления в 2019 году
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