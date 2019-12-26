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В Минске открыли бесплатную резиденцию Деда Мороза с волшебной почтой

27.12.2019 11:35 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

​В Минске открыли бесплатную резиденцию Деда Мороза с волшебной почтой

Сказочная резиденция занимает 200 «квадратов» на третьем этаже торгового центра. Центральное место отведено под трон с камином и праздничной елкой. Рядом – мешок с подарками для детей. Для посетителей поставили две меховые скамейки, а над головой установили композицию из хвойных веток с гирляндами. Интерьер вышел стильным, будто сделан для журнальной обложки.

Погостить в резиденции можно бесплатно. Дед Мороз пообщается с ребенком и спросит о новогоднем желании. Также можно попросить седобородого старца подарить заранее подготовленный подарок.

Резиденцию Деда Мороза

Предусмотрена «волшебная почта» для детских писем Деду Морозу. Послание можно принести с собой или составить на месте. Его содержание «по большому секрету» раскроют родителям. А пять самых трогательных и неординарных пожеланий исполнят в середине январе – под Старый Новый год.

«Минская резиденция Деда Мороза стала одной из самых больших в стране. Теперь необязательно ехать в Беловежскую пущу или заказывать услуги величавого старца. Всё можно сделать бесплатно и в любое время, – поясняют в ТРЦ «Титан». – Что важно, это не просто красивое место, а полноценная резиденция, где можно познакомить ребенка с Дедом Морозом, попросить передать подарок или отправить письмо. У родителей появился простой способ помочь детям поверить в новогоднее чудо».

Резиденция Деда Мороза проработает до 7 января в ТРЦ «Титан» на проспекте Дзержинского, 104.

*партнерский материал

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Теги: Курсы валют, Новости
 
 
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В ТРЦ Титан открылась бесплатная резиденция Деда Мороза. Ближайшие две недели родители смогут привести ребенка, чтобы тот пообщался со сказочным персонажем и...
 
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