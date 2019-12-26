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Доходы медиков. Самые уязвимые - средний медперсонал?

27.12.2019 11:47 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Доходы медиков. Самые уязвимые - средний медперсонал?
shutterstock.com
  • Прочитали в прошлом номере «АиФ», что зарплаты медиков ни в коем случае не уменьшатся, как разъясняет заместитель министра здравоохранения. Но, что будет на практике, увидим уже в следующем году. Понятно же: когда убирают индивидуальный подход, упрощают выплаты - а как нам обещают, будет значительно уменьшено количество действующих сегодня доплат, - это делается за чей-то счет. Думаю, как и многие мои коллеги, что зарплаты повысятся у руководящего состава и у оперирующих врачей, хирургов, а средний медперсонал - эдакий расходный материал, который не ценят… А., пока еще в медицине, Минск

«АиФ» неоднократно обращался к теме изменения оплаты труда бюджетников с нового года. Действительно, пока сложно прогнозировать, какими будут зарплаты у работников бюджетной сферы, в том числе медицинской. Люди, по крайней мере, пробуют еще раз проанализировать, что говорят о заработных платах медиков в Министерстве здравоохранения Беларуси.

Пресс-служба Министерства здравоохранения разъясняет: все отраслевые особенности доплат будут сохранены - молодым специалистам, участковой службе, за работу на скорой медицинской помощи, за высокие технологии - для врачей-хирургов. Не забыты и инженеры-физики, которые работают на высокотехнологичном оборудовании, водители машин скорой медицинской помощи, младший медперсонал.

С целью введения новой системы в каждой организации здравоохранения в 2019 году протарифицированы все должности специалистов и профессии рабочих учреждения здравоохранения по 18-разрядной тарифной сетке, с учетом норм постановлений ряда ведомств. Пресс-служба отмечает: постановлением №52 установлены конкретные тарифные разряды по должностям медицинских работников, включая руководителей, врачей-специалистов и средних медработников.

Например: по должностям средних медработников определена следующая тарификация: не имеющим квалификационной категории - 3-й тарифный разряд, имеющим вторую квалификационную категорию - 4-й тарифный разряд, имеющим первую квалификационную категорию - 5-й тарифный разряд, имеющим высшую квалификационную категорию - 6-й тарифный разряд.

Доходы медиков. Самые уязвимые - средний медперсонал?
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Что со стажем?

Рассчитан стаж работы в бюджетных организациях по каждому работнику. Установление надбавки за стаж работы в бюджетных организациях производится в размерах от базовой ставки при стаже работы: до 5 лет - 10%; от 5 до 10 лет - 15%; от 10 до 15 лет - 20%; от 15 лет и выше - 30%.

Постановлением Минздрава №52 также предусмотрено установление надбавок за специфику труда в здравоохранении в зависимости от наличия квалификационной категории: не имеющим квалификационной категории - 5%, имеющим вторую квалификационную категорию - 15%, имеющим первую квалификационную категорию - 20%, имеющим высшую квалификационную категорию - 30%; медсестрам участковым, помощникам врача по амбулаторно-поликлинической помощи, медицинским сестрам общей практики, фельдшерам, средним медработникам ФАПов - 90% оклада и др.

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Пресс-служба Минздрава обращает внимание: некоторых работников сферы здравоохранения взволновал пункт указа, где устанавливаются премии в размере 5% суммы окладов работников. У медиков в настоящий момент премии составляют более существенный процент за счет использования как планового фонда, так и экономии фонда оплаты труда. Эти суммы уйдут в надбавку за сложность и напряженность труда. Проценты по этим надбавкам значительно выросли. За сложность и напряженность, например, было 50% оклада, с 1 января - до 200%.

Перечень работников, которым устанавливается надбавка за сложность и напряженность работы, конкретный размер и порядок ее выплаты определяются руководителями бюджетных организаций.

Что сохранили?

Постановлением Минздрава №53 сохранены доплаты: за особый характер труда («вредные» условия труда). Например, медицинским сестрам операционным - от 5 до 20% базовой ставки, в действующих условиях от 65 до 75% тарифной ставки первого разряда; за работу в сельской местности, в размере 20% базовой ставки в месяц на одну должность.

Все стимулирующие и компенсирующие выплаты устанавливаются работникам, как по основной должности, так и по должности, занимаемой работником на условиях совместительства, а также при работе сверх установленной продолжительности рабочего времени.

Доходы медиков. Самые уязвимые - средний медперсонал?
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В соответствии с Декретом президента Беларуси от 18 января 2019 г. №29 «О дополнительных мерах по совершенствованию трудовых отношений, укреплению трудовой и исполнительской дисциплины» работникам бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций, с которыми заключены контракты, устанавливается надбавка в размере не более 50% оклада.

В каждом учреждении здравоохранения до 1 января 2020 года будет разработано Положение об оплате труда работников, включая установление им стимулирующих надбавок, компенсирующих доплат, оказания материальной помощи, оплаты работы в ночное и праздничное время и т. п.

Примеры расчетов

Так, расчетная заработная плата врача общей практики, работающего на одной должности, в зависимости от имеющейся квалификационной категории, стажа работы, размера повышения тарифного оклада по Декрету №29, размера надбавки за сложность и напряженность труда, премии составляет в среднем по действующим условиям 950,0-1470,0 руб., в новых условиях она составит 970,0-1510,0 руб.

Расчетная заработная плата медицинской сестры участковой с учетом вышеперечисленных факторов в действующих условиях составляет 685,0-890,0 руб., в новых условиях составит 700,0-910,0 руб.

 

P. S. Уважаемые читатели! Ждем ваших писем о том, как изменятся ваши зарплаты в наступающем году. Пишите, задавайте вопросы - будем искать на них ответы вместе. Ваш «АиФ».

 
Теги: Минск
 
 
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Обещано, что суммы премий у работников здравоохранения уйдут в надбавку за сложность и напряженность труда...
 
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