Лукашенко внес коррективы в распределение земель

В соответствии с документом коммунальные предприятий и другие госорганизации, в том числе с долей государства более 50% смогут строить кварталы индивидуальной застройки на участках, выделяемых без проведения аукционов земельных участков.





Кварталы будут строиться с привлечением средств граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, сообщает пресс-служба президента.





Указом упрощается оформление документом при ротации земель между сельскохозяйственными и лесохозяйственными организациями. Проект отвода земель будет разрабатываться на уровне райисполкома, при этом не требуется устанавливать фиксированную границу земельного участка на местности.





Документом предписывается размещать извещения о проведении аукционов о продаже госимущества на сайтах ГКИ, облисполкомов и Мингорисполкома, а также в печатных СМИ.









Наконец, указом местные и исполнительные и распорядительные органы уполномочены рассматриваться обращения граждан о деятельности гаражно-строительных, дачных кооперативов, садоводческих товариществ, а также антикризисных управляющих (совместно с Министерством экономики).



