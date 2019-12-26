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Топ-10 новогодних блюд в поиске Яндекса

27.12.2019 12:05 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Решение о том, что приготовить к празднику, часто откладывается на последние предновогодние дни: в конце декабря число поисковых запросов на кулинарную тематику увеличивается в три раза. Статистика показала, что в новогоднюю ночь белорусы предпочитают есть салаты. Кроме них в топ-10 популярных праздничных блюд вошли мясо по-французски, торт «Наполеон» и курица в духовке.  

Самый популярный новогодний салат — «Селедка под шубой». На втором месте — салат из курицы с ананасами. На третьем — «Цезарь». Традиционный «Оливье» занял только шестое место в топе новогодних блюд: вероятно, многие и так знают, как его готовить.  

Топ-10 новогодних блюд в поиске Яндекса

  1. «Селедка под шубой»
  2. Салат из курицы с ананасами
  3. «Цезарь»
  4. Мясо по-французски
  5. «Мимоза»
  6. «Оливье»
  7. Торт «Наполеон»
  8. Салат с крабовыми палочками
  9. Греческий салат
  10. Курица в духовке.

Судя по запросам, основным ингредиентом «Оливье» чаще всего становится колбаса, но бывают и варианты с креветками или, например, семгой. 

Что кладут в салат «Оливье»

  1. Колбаса
  2. Горошек
  3. Курица
  4. Соленые огурцы
  5. Свежие огурцы
  6. Мясо
  7. Креветки
  8. Говядина
  9. Яйцо
  10. Семга.

Довольно часто белорусы ищут в Яндексе рецепты разнообразных рулетов. Из продуктов в таких запросах чаще всего упоминаются курица, скумбрия и свинина. 

Что заворачивают в рулеты

  1. Курица
  2. Скумбрия
  3. Свинина
  4. Сыр
  5. Мясо
  6. Желатин
  7. Грибы
  8. Рыба
  9. Ветчина
  10. Крабовые палочки.

По данным поиска Яндекса

 
 
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Решение о том, что приготовить к празднику, часто откладывается на последние предновогодние дни: в конце декабря число поисковых запросов на кулинарную тематику...
 
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