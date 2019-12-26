Решение о том, что приготовить к празднику, часто откладывается на последние предновогодние дни: в конце декабря число поисковых запросов на кулинарную тематику увеличивается в три раза. Статистика показала, что в новогоднюю ночь белорусы предпочитают есть салаты. Кроме них в топ-10 популярных праздничных блюд вошли мясо по-французски, торт «Наполеон» и курица в духовке.

Самый популярный новогодний салат — «Селедка под шубой». На втором месте — салат из курицы с ананасами. На третьем — «Цезарь». Традиционный «Оливье» занял только шестое место в топе новогодних блюд: вероятно, многие и так знают, как его готовить.

Топ-10 новогодних блюд в поиске Яндекса

«Селедка под шубой» Салат из курицы с ананасами «Цезарь» Мясо по-французски «Мимоза» «Оливье» Торт «Наполеон» Салат с крабовыми палочками Греческий салат Курица в духовке.

Судя по запросам, основным ингредиентом «Оливье» чаще всего становится колбаса, но бывают и варианты с креветками или, например, семгой.

Что кладут в салат «Оливье»

Колбаса Горошек Курица Соленые огурцы Свежие огурцы Мясо Креветки Говядина Яйцо Семга.

Довольно часто белорусы ищут в Яндексе рецепты разнообразных рулетов. Из продуктов в таких запросах чаще всего упоминаются курица, скумбрия и свинина.

Что заворачивают в рулеты

Курица Скумбрия Свинина Сыр Мясо Желатин Грибы Рыба Ветчина Крабовые палочки.

По данным поиска Яндекса