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Топ-10 новогодних блюд в поиске Яндекса
Источник материала: БДГ
Решение о том, что приготовить к празднику, часто откладывается на последние предновогодние дни: в конце декабря число поисковых запросов на кулинарную тематику увеличивается в три раза. Статистика показала, что в новогоднюю ночь белорусы предпочитают есть салаты. Кроме них в топ-10 популярных праздничных блюд вошли мясо по-французски, торт «Наполеон» и курица в духовке.
Самый популярный новогодний салат — «Селедка под шубой». На втором месте — салат из курицы с ананасами. На третьем — «Цезарь». Традиционный «Оливье» занял только шестое место в топе новогодних блюд: вероятно, многие и так знают, как его готовить.
Топ-10 новогодних блюд в поиске Яндекса
Судя по запросам, основным ингредиентом «Оливье» чаще всего становится колбаса, но бывают и варианты с креветками или, например, семгой.
Что кладут в салат «Оливье»
Довольно часто белорусы ищут в Яндексе рецепты разнообразных рулетов. Из продуктов в таких запросах чаще всего упоминаются курица, скумбрия и свинина.
Что заворачивают в рулеты
По данным поиска Яндекса
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Решение о том, что приготовить к празднику, часто откладывается на последние предновогодние дни: в конце декабря число поисковых запросов на кулинарную тематику...
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