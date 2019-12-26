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Самый стабильный вариант в валюте - евро. Что происходило на рынке вкладов в 2019 году

27.12.2019 12:15 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

FINANCE.TUT.BY посмотрел, что происходило на рынке депозитов в прошлом году: как менялись ставки по депозитам на длинные и короткие сроки в национальной и иностранной валютах, каким было влияние ставки рефинансирования и какие тренды в сегменте вкладов наметились в течение года.

 


Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Вклады в рублях: многие банки отказались от депозитов сроком на месяц

Первое и, пожалуй, самое главное — это изменение ставки рефинансирования. В этом году она продолжила снижение и каждый раз сокращалась на 0,5% годовых. В первый раз ставку сократили в августе — до 9,5% годовых, во второй — в ноябре — до 9% годовых.

Ставки по депозитам в белорусских рублях сроком до 35 дней остались теми же, что и в начале года. Практически во всех банках ставки по таким депозитам на том же уровне и что и ставка рефинансирования НБРБ. Стоит также отметить, что в течение года некоторые банки решили исключить из депозитных линеек вклады на месяц. Как альтернативу некоторые банки предложили ставки на два месяца или на полтора.

Выгоднее всего размещать депозиты на год в национальной валюте было в мае-июле. Тогда ставки по депозитам на год были максимально высокими для национальной валюты — 12,98% годовых. В июле ставки начали снижаться и достигли цифры 12,7% годовых в ноябре.

Что касается вкладов сроком на 2 и на 3 года, то здесь динамику ставок можно представить виде кардиограммы: начало года — 12,5% годовых, июнь-июль — 13,5% годовых, декабрь — 12% годовых.

Вклады в валюте: самый стабильный вариант — евро


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В сегменте вкладов в иностранной валюты наибольшей активностью может похвастаться российский рубль. В этом году достаточно многие белорусские банки, которые не имели дело со вкладами в российских рублях, решили создать такие продукты. В течение года ставка колебалась в районе 6,5−7,5%% годовых. При этом к концу года вкладов со ставкой выше 7% годовых практически не осталось. Тем не менее, ставки по длинным депозитам в этой валюте сроком на два года остались неизменными.

Что касается долларового сегмента, то практически каждый месяц находились банки, которые снижали ставки. Самая высокая ставка по годовому депозиту в 2019-м была зафиксирована в феврале-апреле 2019 года — от 3 до 3,25% годовых.

На длинную дистанцию доллар в течение года сыграл не лучше — от 3,5% годовых в начале года до 2,5% — в конце. И это самые выгодные варианты.

Евро же оказался самой стабильной валютой в этом году. В этом сегменте ставки практически не менялись. Самая выгодная ставка на начало года — 2,2% годовых, на конец года — 1,8% годовых. Неплохая история и со вкладами на два и на три года. За год по вкладам на 2 года евро потерял 0,2% годовых по самой выгодной ставке, а по вкладам на 3 года — 0,5% годовых.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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