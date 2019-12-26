Редкие виды организовались в «гетто» для борьбы за выживание

Источник материала: Tut.by

Ученые пришли к выводу, что редкие виды животных и растений могут создавать своеобразные гетто, чтобы успешно конкурировать с более распространенными видами фауны и флоры. Об этом пишет пресс-служба Женевского университета со ссылкой на статью из научного журнала Nature Ecology & Evolution . Кратко об этом рассказывает ТАСС.



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Согласно эволюционной теории Чарльза Дарвина, лучше приспособленные виды с большой численностью в большинстве случаев выживают своих малочисленных и менее приспособленных оппонентов. Однако так происходит не всегда: это доказало исследование 326 видов со всего мира, которое проделали биологи из Швейцарии и Швеции.

Они пришли к выводу, что малочисленные виды для выживания собираются в сообщества, своеобразные гетто. Это помогает им избегать давления со стороны более конкурентоспособных видов. «Сообщества животных и растений организуются в „этнические кварталы“, которые порой можно встретить в некоторых больших мегаполисах», — пояснил руководитель научной группы Жоакин Калатайу.

В частности, на одном из островов в Индонезии ученые наблюдали за колонией коралловых полипов вида Montipora digitata. Он доминирует в этой экосистеме, однако монополии пальчатой монтипоры мешают жгучие кораллы (Millepora) и кораллы, которые относятся к семейству Clavaria (Рогатиковые). Чтобы выжить, эти полипы растут рядом друг с другом.

Ответить на вопрос, почему такая ситуация вступает в противоречие с эволюционной теорией, ученые пока не могут. «Конкретные механизмы, согласно которым редкие виды формируют такие группы, остаются неизвестными. Для этого нужны дальнейшие исследования», — заключает еще один исследователь Маркус Штофель. Собранные учеными научные сведения могут быть востребованы в различных сферах, включая медицину и охрану редких видов животных и растений.