Этот гомельчанин бросил работу в крупной нефтяной компании ради карьеры стендап-комика

Источник материала: Tut.by

«Не буду врать, моя работа мне не нравилась», — говорит гомельчанин Виталий Петрашко. В этом году он уволился из «Белоруснефти», где 12 лет трудился геофизиком и получал хорошую зарплату. Это был смелый шаг: вместо стабильности он выбрал непостоянство, и непостоянство это — стендап-комедия . Почему белорусы не знают местных комиков, какой гонорар стендаперы могут заработать за 20-минутное выступление и как сделать хобби своей работой, даже если близкие не очень-то одобряют этот шаг, — в материале TUT.BY.

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«График был таким, что на место работы нужно было ехать по щелчку»

Виталий работал геофизиком в сфере наклонно-направленного бурения скважин 12 лет. Говорит, нравилось, что работа не была офисной. Но в общем и целом она не приносила удовольствия. Этим летом гомельчанин решился кардинально изменить жизнь.

— Я выступаю со стендапом примерно четыре года. Сначала концерты удавалось совмещать с основной работой, но график был таким, что иногда из Гомеля в Речицу, а оттуда уже на месторождение, нужно было ехать по щелчку и на неопределенное время. Соответственно, если тебя поместили на афишу мероприятия, а ты не приедешь, то подведешь людей. На работе, надо сказать, шли навстречу, отпускали. Просто понял, что уже нужно определиться.





В какой-то момент Виталий решил, что хочет более плотно развиваться в стендапе, а не выступать время от времени. Но вместе с тем это означало променять стабильность на жизнь от гонорара к гонорару. Он говорит, что пока ничуть об этом не жалеет. Более того, считает, что творческий человек должен быть «голодным».

— Ненавижу фразу «стендап — это боль», но для меня стендап сытого человека неинтересен. Если ты постоянно при хороших деньгах, то заплываешь жиром, твои выступления теряют определенный нерв. Так что в этом жанре, наверное, и к лучшему, что нет стабильной зарплаты.

«Многие считают попадание в телепроект вехой в развитии карьеры, но я так не думаю»

Примерно в то же время, когда он уволился из «Беларуснефти», ему предложили стать одним из резидентов первого белорусского стендап-клуба Standup Comedy Hall. Помимо Виталия в резидентах значатся Дима Нарышкин, Андрей Щегель, Степа Манкевич. Почему состав получился именно таким, Виталию сказать сложно, но, признается он, толковых комиков в Беларуси в принципе мало.

— Наверное, человек 10 назову, кто 20−30 минут может плотным материалом держать зрителя. Это Максим Заяц, Сергей Горох, Рома Сидорчик, Юра Кирдун, Дима Нарышкин, Федя Булкин, Женя Буракевич, Андрей Макаенок, Андрей Шумилов, Тарас Никитин. Может, кого-то я пропустил.

Насчет «пропустил» Виталий оговаривается не просто так. Говорит, что обижаться друг на друга в стендап-среде — обычное дело.

— Из-за того, что стендап — разговорный жанр и слово дано каждому, все люди вне стендап-тусовки думают, что никаких навыков для того, чтобы быть стендап-комиком, не нужно. Поэтому комики постоянно живут с мыслью, будто нужно доказывать себе и окружающим, что они не занимают чье-то место и заслуживают того, чтобы выходить со своими шутками на сцену.





При этом ни одного из белорусских стендаперов, кого не показывают на российских развлекательных телеканалах, белорусы по большому счету не знают. Почему? Собеседник видит причину в том, что ни один из них не сформировал вокруг себя аудиторию.

— Нет у нас такого, чтобы человека узнавали. В России таких случаев (мы говорим о комиках, которые не стали известны благодаря ТНТ) достаточно: тот же Саша Долгополов или Сергей Орлов. Их не показывают по ТВ, но они известны. Да даже украинец Андрей Щегель, который сейчас живет в Минске и выступает здесь, на родине имеет свою аудиторию. К слову, это один из немногих комиков, за кем мне интересно наблюдать. Он безумно органичный и пластичный, даже со своими наездами на Беларусь и на Минск.



Шоу «Разгоны». Виталий Петрашко (слева), Андрей Щегель (по центру) и Дима Нарышкин (справа). Фото: vk.com/standupcomedyhall

Чтобы стать чуть более известным, Виталий, как и многие коллеги по стендапу, ездил на кастинг в несколько юмористических проектов. К примеру, трижды пытался попасть в программу «Открытый микрофон» на ТНТ.

— Два раза выступил очень плохо, а один раз хорошо, были шансы, но в проект не взяли. Для себя интерпретировал это так: «Ты здесь не нужен, попробуй займись чем-нибудь в Беларуси». Многие считают попадание в такой проект какой-то вехой в развитии карьеры, но я так не думаю. Да, твое лицо станет чуть-чуть дороже, но я решил двигать стендап у нас. Минск, на самом деле, движовый город, надо всего лишь встряхнуть эту совковую зашуганность.

«В 80% случаев сталкиваемся с завышенными ожиданиями от заведений, которые хотят устроить стендап-концерт»

Сейчас комик выступает в Минске два-три раза в неделю. Но и стендап в родном Гомеле не бросает, работая на два города.

— Если в Минске стендап развивается, то в Гомеле с этим вообще катастрофа. Новые комики не приходят, наверное, скоро стриптизерш начнем звать, потому что людей нет, — расстроен Виталий. — В идеале хотел бы, чтобы в Гомеле было порядка 15 выступающих, как в Минске. Чтобы не бегать как белка в колесе и не пытаться собой закрыть все выступление.





И если Минск в плане стендапа движется, то в районных и областных городах с этим куда сложнее. По наблюдениям Виталия, из всех райцентров, где он выступал, стендап больше всего любят в Солигорске и Борисове. Периодически всплывает Мозырь, остальные города — очень точечно.

— А вот самый жесткий мой провал (еще на заре карьеры) случился в Жлобине. Я шучу, а стоит гробовая тишина, будто мы кого-то хороним. При этом тот монолог звучал уже много где, в том числе в Москве, но в Жлобине он вообще не зашел.

Помимо России, Виталий выступал в Польше и Литве. В Вильнюсе, признается собеседник, ему очень понравилась организация выступления. Нет, звездой он там себя не почувствовал. Но хотя бы понял, как оно бывает, когда к тебе относятся как к артисту.

— Мне оплатили все: билеты, жилье, питание. По-хорошему, поступили так, как с любым артистом, хоть слово «артист» меня и смешит. В белорусских реалиях все выглядит по-другому, многое строится на дружеских отношениях. Но пока, если мне предлагают деньги за выступление, то я готов ехать туда на поезде, а потом на метро — не вижу в этом проблемы.





В Беларуси проблема в сфере стендапа есть еще и в том, что зачастую, как такового посредника между площадкой и артистом нет.

— Организатором концерта, как правило, выступает либо одна, либо другая сторона (опять же, мы не говорим о привозах артистов из России). И в 80% мы сталкиваемся с завышенными или даже неадекватными ожиданиями от заведений, которые хотят провести у себя стендап-концерт. Им кажется, если они один раз позовут комиков, то сразу же привлекут к себе толпу посетителей. Но собрать мигом полный зал возможно, только если привезти Славу Комиссаренко или Ваню Усовича. Ни один «внутренний» белорусский комик, повторюсь, не сформировал свою аудиторию. Тут дело и в харизме, и в качестве выступлений, и в «окружающей среде». И, мое мнение, многие ребята идут на поводу у зрителя. А когда ты меняешь материал и меняешься сам в угоду кому-то, то теряешь свою уникальность.

«50−100 долларов — адекватная сумма за 15−20-минутное выступление»

Иногда белорусских стендаперов зовут выступать на разогреве у более известных российских коллег, которые приезжают с концертами. Виталию так выступать еще не доводилось, хотя предложения были.

— Когда меня звали, я отказывался, потому что у нас организаторы хотят, чтобы ты выступал бесплатно — за пригласительные. Один раз меня позвали выступить на разогреве у одного очень известного белорусского комика в Минске, но потом сказали, мол, нет, не надо. Я так и не понял, в чем причина, и не хочу в этом разбираться. Обычно я говорю: мой гонорар — 100 долларов (потому что я в курсе цен на билеты и знаю, что организатор хорошо на этом заработает). И даже на эти условия не соглашаются. Но постоянно находится кто-то, кто готов «закрыть» разогрев бесплатно, чтобы просто засветить лицо.



Шоу «Разгоны». Виталий Петрашко (слева) и Андрей Щегель. Фото: vk.com/standupcomedyhall

В целом, рассказывает Виталий, хорошим гонораром за 15−20-минутное выступление можно назвать 50−100 долларов. Хотя в белорусских реалиях сумма все-таки ближе к 50, чем к 100. Многие могут подумать, что заработать на стендап-выступлении уж точно можно в Москве, куда примерно раз в месяц и ездят белорусские комики с концертом. Но это, уверяет собеседник, не так.

— Не знаю, как сейчас, но когда я ездил выступать в московский стендап-клуб StandUp Store, это была больше имиджевая штука. Хотя, если в Москву на лошади поскакать, то, наверное, можно съездить в небольшой «плюс», — шутит Виталий, имея в виду расходы на транспорт и не только. — На каких условиях ребята сейчас ездят, я не знаю. Если рассматривать поездку как опыт, то было круто.





Гомельчанин рассказывает, что когда он увольнялся, бывшие коллеги шутили над ним в стиле «ты меня потом хоть водителем к себе возьмешь?». В их представлении Виталий уходил непременно срывать куш, работать чуть ли не под крылом у отца российской стендап-комедии Руслана Белого, хотя он шел в никуда.

— Достаточно глупо было увольняться, когда за душой ничего нет. Финансовая подушка безопасности, однокомнатная квартира и среднего класса машина у меня была. Пока, как любому человеку с совковым мышлением, мне дико не получать каждый месяц фиксированную оплату труда и заботиться о своем будущем самому, но тем и интересней.



Фото: vk.com/standupcomedyhall

Напоследок Виталий говорит, что всю жизнь он мечтал заниматься чем-то связанным с музыкой. Не сложилось. Выступил один раз на открытом микрофоне, его шутки «зашли» — и он стал развиваться как стендап-комик. Он отмечает, что важно, чтобы каждый понимал: никогда не поздно кардинально менять жизнь. Будь тебе 35 (как Виталию) или 55.

— Если у тебя нет жестких обязательств, нужно брать и делать, не бояться принимать такие решения. Главное — ни в коем случае не спрашивать об этом семью и друзей (я одобрения ни у кого не пытался получать). Возможно, посоветуйтесь, обдумайте, но сделайте так, как считаете нужным.

Бонус (шутка, над которой зрители Виталия впервые рассмеялись)

— Когда я еще не был женат, мой сосед постоянно доставал меня тем, что если я не женюсь и не заведу детей, то в старости будет некому подать мне стакан воды. И знаете, что он сделал этим летом? Он утонул. Вряд ли, когда он шел ко дну, он думал: «Вот бы еще стакан принесли».

Все стендап-концерты в минском Standup Comedy Hall собраны здесь . На этой неделе:

А в Гомеле стендап проходит в баре «Квартирник» . Если хотите присоедениться к местному стендап-движению, можно написать Виталию в личные сообщения.

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