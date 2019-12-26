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«Приходится как-то перед зеркалом, по пути странно себя вести». Как придумывают мультфильмы

27.12.2019 12:17 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Километры рисунков. «Беларусьфильм» открывает новый мульти-сезон. Чем порадуют нас отечественные аниматоры, рассказываем в программе «Минск и минчане».

В 2020 году в свет выйдут 9 новых мультфильмов! Детских и не очень.

«Приходится как-то перед зеркалом, по пути странно себя вести». Как придумывают мультфильмы

75 лет Великой Победе вдохновили кинорежиссера Риту Шаграй на создание мультфильма «Игрушка». Война глазами детей. То, что осталось между строк учебников по истории...

«Приходится как-то перед зеркалом, по пути странно себя вести». Как придумывают мультфильмы

Рита Шаграй, кинорежиссер:
Я смотрела какой-то документальный фильм, и меня поразило, как одна женщина, которая была маленьким ребенком, она сказала: «Для нас война была, как какое-то чудовище». Это единственный герой у нас, у которой нет, вообще, никаких эмоций на протяжении всего фильма. Только в финале она проявляет некую эмоцию.

«Приходится как-то перед зеркалом, по пути странно себя вести». Как придумывают мультфильмы

Игрушки в руинах. Боль кинохроники. В Дзержинском архиве автор сценария изучила трагедию Озаричей и других концлагерей. В мультфильме нет ни слова. Метафоры куда сильнее... Вражеские танки и самолеты в глазах малышей кажутся огромными насекомыми.

«Приходится как-то перед зеркалом, по пути странно себя вести». Как придумывают мультфильмы

Рита Шаграй:
Это фоны – они сканируются, вырезаются.

«Приходится как-то перед зеркалом, по пути странно себя вести». Как придумывают мультфильмы

Юлия Пинцак, компоузер:
Каждый момент нужно прочувствовать на себе, правильно передать эмоции. У меня был момент со смертью бабушки, наверное, самый сильный.

«Приходится как-то перед зеркалом, по пути странно себя вести». Как придумывают мультфильмы

Одной секундой – 25 кадров! Силами профессиональной команды эмоции оживают и превращаются в захватывающий сюжет.

Рита Шаграй:
Кто-то сдается, а эти малыши беспомощные, они несут с собой некий свет, невзирая ни на что.

«Приходится как-то перед зеркалом, по пути странно себя вести». Как придумывают мультфильмы

Сериал про музыкантов «Детский альбом» ожидает пополнение. На этот раз аниматоры окунут ребят в прекрасный мир Моцарта. Фантастические приключения развернутся под четырехручную сонату. А в компании брата и сестренки окажутся пудель и кот.

«Приходится как-то перед зеркалом, по пути странно себя вести». Как придумывают мультфильмы

Марина Ковальская, аниматор:
Животные оживают: это нужно видеть! Цель детского альбома в том, чтобы привлечь детей слушать музыку, слышать ее, воображать.

«Приходится как-то перед зеркалом, по пути странно себя вести». Как придумывают мультфильмы

От гения музыки к гению поэзии. Биография Максима Богдановича ляжет в основу нового 13-минутного мультфильма. Акварель в стиле ретро. Знакомые виды Минска и неслучайные персонажи...

«Приходится как-то перед зеркалом, по пути странно себя вести». Как придумывают мультфильмы

Елена Туманова, аниматор, художник-постановщик:
Показываем влюбленность в его жизни, наверное, самую главную. Он был для своего времени нестандартный поэт. Тогда была революция, а он – про город, любовь, костел Святой Анны. То есть у него всегда была какая-то лирика.

«Приходится как-то перед зеркалом, по пути странно себя вести». Как придумывают мультфильмы

В мультфильме не будет конкретных дат – все построено на образах, как в лирических строках поэта. Богданович-гимназист, студент, средний брат. Старший Вадим был революционером, младший Лев – математиком. Обоих забрал туберкулез.

«Приходится как-то перед зеркалом, по пути странно себя вести». Как придумывают мультфильмы

Елена Туманова:
В то время он считался чудаком: почему-то он любил белорусский язык, хотя семья русскоязычная больше, и мама получила питерское образование. Мы хотим показать все-таки в нашем фильме, что поэзия – это то, что после него осталось и то, в чем он не умер.

«Приходится как-то перед зеркалом, по пути странно себя вести». Как придумывают мультфильмы

«Приходится как-то перед зеркалом, по пути странно себя вести». Как придумывают мультфильмы

К слову, аниматоры у нас на вес золота. Раз в 4 года Академия искусств готовит 6 новых специалистов. За волшебством – огромный труд, но он того стоит.
«Приходится как-то перед зеркалом, по пути странно себя вести». Как придумывают мультфильмы

Марина Ковальская:
Персонаж характерный. Он имеет свой внутренний мир, как-то по-своему двигается. Пользуясь схемами, которые были прописаны в учебниках, невозможно отыграть. Приходится как-то перед зеркалом, по пути странно себя вести.

«Приходится как-то перед зеркалом, по пути странно себя вести». Как придумывают мультфильмы

Елена Туманова:
Мое поколение выросло на «Коте Леопольде». Там есть замечательная песенка «Качу-качу по свету». Смотрите, сколько у нас велосипедных дорожек появилось в Минске. Конечно же, прямо не докажешь это влияние в детстве мультфильмов. Но мне кажется, оно работает.

«Приходится как-то перед зеркалом, по пути странно себя вести». Как придумывают мультфильмы

Среди премьер 2020 года – мультфильм про Данте, полная версия «Звезд седьмого неба» и «Тошка и компания» для самых маленьких. Приятного просмотра!

Люди в материале: Рита Шаграй, Юлия Пинцак, Марина Ковальская, Елена Туманова
 
Теги: Минск
 
 
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Километры рисунков. «Беларусьфильм» открывает новый мульти-сезон. Чем порадуют нас отечественные аниматоры, рассказываем в программе «Минск и минчане». В 2020...
 
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