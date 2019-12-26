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«Приходится как-то перед зеркалом, по пути странно себя вести». Как придумывают мультфильмы
Источник материала: СТВ
Километры рисунков. «Беларусьфильм» открывает новый мульти-сезон. Чем порадуют нас отечественные аниматоры, рассказываем в программе «Минск и минчане».
В 2020 году в свет выйдут 9 новых мультфильмов! Детских и не очень.
75 лет Великой Победе вдохновили кинорежиссера Риту Шаграй на создание мультфильма «Игрушка». Война глазами детей. То, что осталось между строк учебников по истории...
Игрушки в руинах. Боль кинохроники. В Дзержинском архиве автор сценария изучила трагедию Озаричей и других концлагерей. В мультфильме нет ни слова. Метафоры куда сильнее... Вражеские танки и самолеты в глазах малышей кажутся огромными насекомыми.
Рита Шаграй:
Одной секундой – 25 кадров! Силами профессиональной команды эмоции оживают и превращаются в захватывающий сюжет.
Сериал про музыкантов «Детский альбом» ожидает пополнение. На этот раз аниматоры окунут ребят в прекрасный мир Моцарта. Фантастические приключения развернутся под четырехручную сонату. А в компании брата и сестренки окажутся пудель и кот.
От гения музыки к гению поэзии. Биография Максима Богдановича ляжет в основу нового 13-минутного мультфильма. Акварель в стиле ретро. Знакомые виды Минска и неслучайные персонажи...
В мультфильме не будет конкретных дат – все построено на образах, как в лирических строках поэта. Богданович-гимназист, студент, средний брат. Старший Вадим был революционером, младший Лев – математиком. Обоих забрал туберкулез.
К слову, аниматоры у нас на вес золота. Раз в 4 года Академия искусств готовит 6 новых специалистов. За волшебством – огромный труд, но он того стоит.
Елена Туманова:
Среди премьер 2020 года – мультфильм про Данте, полная версия «Звезд седьмого неба» и «Тошка и компания» для самых маленьких. Приятного просмотра!
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Километры рисунков. «Беларусьфильм» открывает новый мульти-сезон. Чем порадуют нас отечественные аниматоры, рассказываем в программе «Минск и минчане». В 2020...
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