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Афанасьева: «Все говорят, что белорусский шоу-бизнес нищий. Он бедный, потому что не хотят за это платить!»
Источник материала: СТВ
Певица откровенно рассказала о себе и своей работе в программе
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Инна Афанасьева, заслуженная артистка Республики Беларусь:
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Афанасьева: «Все говорят, что белорусский шоу-бизнес нищий. Он бедный, потому что не хотят за это платить!»
Певица откровенно рассказала о себе и своей работе в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ: Инна, вот Вы сказали, что вас всегда сватали в Москву, Игорь...
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