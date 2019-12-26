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Афанасьева: «Все говорят, что белорусский шоу-бизнес нищий. Он бедный, потому что не хотят за это платить!»

27.12.2019 12:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Певица откровенно рассказала о себе и своей работе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Инна, вот Вы сказали, что вас всегда сватали в Москву, Игорь Крутой даже писал для Вас композицию. Неужели вы так всю жизнь верны Минску, и не было желания в настоящий шоу-бизнес, где не нужно всё делать самому, а где работает большая команда, потому что деньги другие?

Инна Афанасьева, заслуженная артистка Республики Беларусь:
Я всегда говорила, что я певица этой страны – Беларуси. И когда мне дали звание заслуженной артистки Беларуси, я ею и хочу оставаться. Хотя все всегда говорили: «Что ты здесь делаешь, вообще. Ничего не понятно. Надо ехать туда, надо ехать сюда». Мне хочется показать, что и у нас есть достойные артисты, что мы можем делать красивые шоу, несмотря на то что все говорят, что белорусский шоу-бизнес бедный, нищий. Понимаете, он бедный, потому что не хотят за это платить!

Афанасьева: «Все говорят, что белорусский шоу-бизнес нищий. Он бедный, потому что не хотят за это платить!»

Люди в материале: Инна Афанасьева
 
Теги: Минск
 
 
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Певица откровенно рассказала о себе и своей работе в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ: Инна, вот Вы сказали, что вас всегда сватали в Москву, Игорь...
 
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