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«Динамо» или Домрачевой? Угадайте, кому из мира спорта в этом году досталось от Лукашенко
Источник материала: Tut.by
Президент Беларуси Александр Лукашенко никогда не был равнодушен к спорту. Он регулярно высказывается о результатах в различных дисциплинах и дает оценку работе спортсменов, команд и целых федераций. SPORT.TUT.BY предлагает пройти тест и угадать (а может, и вспомнить), по каким видам спорта в этом году прошелся Александр Лукашенко.
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SPORT.TUT.BY предлагает пройти тест и угадать (а может, и вспомнить), по каким видам спорта в этом году прошелся Александр Лукашенко.
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