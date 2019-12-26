Не бойтесь пенсии! Вдохновляющие истории из жизни белорусских пенсионеров

Источник материала: Аргументы и факты

Если вам есть что рассказать о себе и своих увлечениях, пишите нам по адресу: 220113, Минск, ул. Б. Хмельницкого, 10А, редакция газеты «Аргументы и Факты в Беларуси», с пометкой на конверте «Для Тамары Лисицкой».

Не бойтесь пенсии!

Зоя Владимировна Пересятник, 67 лет, до пенсии - главный технолог концерна «Белгоспищепром», 2 детей, 1 внук:

- Танцевать я любила всегда, но не было времени заняться этим серьезно. А потом вышла на пенсию и задумалась: что бы такое мне сделать, чтобы не скучать? Конечно, танцевать! И оказалось, что нас таких, кто «недотанцевал» в молодости, очень много. Сейчас мое увлечение - танцевальный коллектив «Старая пластинка». Состав ансамбля - шесть женщин и один мужчина.

Сами придумываем интересные сюжеты и осуществляем их в танце. Например, на международном фестивале в сентябре станцевали хореографическую постановку «Танцплощадка нашей молодости». «Картинка» очень интересная, иллюстрирующая девять танцев нашей молодости. В основе сюжета - борьба за единственного мужчину, который пришёл на танцплощадку. Как это бывает? «Стоят девчонки, стоят в сторонке, платочки в руках теребят». И каждая по очереди солирует, представляя танец - твист, вальс и всё, что мы танцевали когда-то. Заняли второе место.

Сейчас готовим новую постановку - «Местечковые посиделки»: девчонки сидят, поют белорусские песни, тут кавалер стучится в окошко…

Но это только одна из моих танцевальных историй. Еще я три года танцую в еврейском ансамбле танца «Гиль Загав» («Золотой возраст»). Самому пожилому танцору там исполнилось 82 года! Вот о ком надо обязательно написать!



Петь, танцевать, рисовать - можно заниматься всем чем угодно. Фото: АиФ

Четыре раза в неделю у меня репетиция плюс ежедневная зарядка, с дочкой плаваем в бассейне. Всем хочу сказать - не бойтесь пенсии! Моя подруга считает, что на пенсии она только жить начала. Да, денег меньше, но можно осуществить все, о чем мечтал. Если здоровье не подводит, то на пенсии совсем неплохо!

«НЕ СТАТЬ РАВНОДУШНОЙ»

Наталья Шух, 58 лет, учитель английского, переводчик, писатель, копирайтер, начинающий художник, хозяйка сети гостевых домов «Апарт-сити», 5 детей:

- Моя биржа копирайтеров работает в Рунете 12 лет, продвигая русскоязычные сайты в разных странах, и почти всегда мы в лидерах среди тысяч авторов. Главное дело в «реале» - сеть гостевых домов в Минске «Апарт-Сити». По результатам Евразийского конкурса по туризму и средствам размещения мы стали лучшими в Беларуси. Моя работа - мое главное увлечение.

Я не знаю, на какой возраст выгляжу, но о пенсии никогда не мечтала, а потому ее и не замечаю пока. У меня просто нет права расслабляться - младшим детям всего по 15 лет.

На сон отвожу часа 4, это моя нормальная жизнь. Ночью я пишу рассказы или рисую. Четыре месяца назад начала учиться рисовать по роликам на YouTube. Одна ночь - одна картина к утру. До этого морковку не умела нарисовать, а сейчас уже 9 моих картин купили, а одна даже выставлена в галерее.

Когда-то мне казалось, что самый прекрасный возраст - 20 лет. В 20 лет я ждала, когда будет 35. В 35 жалела, что мне не 20. В 45 - что мне не 35. Сейчас я живу не будущим, а сегодняшним днем. Конечно, строю какие-то мини-планы, но знаю, что надо мной есть Господь, который читает мои записки, что-то перечеркивает, меняет мой путь. Детей не воспитываю, воспитываю себя, чтобы быть для них примером, чтобы им за меня никогда не было стыдно.

Я всегда повторяю то, что мне говорила мама: «Человека вперед по жизни продвигает любопытство». Нужно засыпать с вопросом в голове и просыпаться с его решением. Больше всего я не хотела бы стать равнодушной и нелюбопытной.

«ЗАСТАВАЙЦЕСЯ САБОЙ»

Зміцер Падбярэзскі, Мiнск, 67 гадоў, журналiст, радыёвядучы, намеснiк галоўнага рэдактара часопіса «Мастацтва», 2 сыны, 2 унукi:

- Што адчуў, калі прыйшоў час выходзіць на пенсію? Нічога. Не, не так. Спачатку было трывожна, бо працаваць мог, але ў такім узросце знайсцi працу было дужа праблематычна. Пашанцавала, што тры месяцы адпрацаваў у Празе на радые «Свабода» з добрым заробкам. Потым амаль год чарговы прастой, нейкія выпадковыя заробкі… Пасля мне прапанавалi вярнуцца ў «Мастацтва». Зараз там i працую, а таксама вяду эфiр на радыё «Легенды FM».Проста трэба не хваліцца зробленым, а старацца быць карысным іншым, тады i сэнс знойдзецца, i магчымасцi. Заставайцеся сабой, і заўседы, думаю, вас адшукаюць тыя, каму вы патрэбныя. І менш разважайце пра заканчэнне!