«Елка желаний» продолжается

Источник материала: Ивьевский край

Старость… Молодым она кажется такой далекой. И если не замечать ее, то это действительно так. Но у нас есть родные бабушки-дедушки, которых мы видим, знаем, чем наполнена их жизнь, и где-то даже представляем, что будем на них похожи. К сожалению, не всем доводится в конце жизни быть в окружении семьи и друзей. Увы, удел старости – одиночество. И свидетельство тому – дома престарелых, отделения круглосуточного пребывания пожилых людей или больницы сестринского ухода.

26 декабря заместитель председателя Ивьевского райисполкома Инна Васильевна Тарасова, волонтеры Ивьевской районной организации Белорусского Общества Красного Креста, первичных организаций Ивьевской центральной районной больницы и Юратишковского яслей-сада-средней школы посетили отделение сестринского ухода при Юратишковской городской больнице. В отделении лежат одинокие старики, страдающие хроническими заболеваниями, требующие постоянного круглосуточного медицинского наблюдения и медико-социальной помощи.

Всего здесь сейчас находится 40 человек, и почти все – лежачие. Не сказать, что слишком часто сюда ходят посетители. Но их ждут, это точно.

Поэтому они с радостью встретили Деда Мороза и Снегурочку. Проживающие услышали много стихов, пожеланий и получили сладкие подарки от прибывших гостей. Медицинский персонал также благодарил волонтеров за то, что они создали новогоднее настроение для их подопечных.





























И. Кузьмина.