Десять игр, которые мы больше всего ждем в 2020 году

Источник материала: Tut.by

Стремительно приближается Новый год, а это значит, что сейчас самое время взглянуть в будущее и подумать, какие игровые события мы особенно ждем. 2020 год будет знаковым, ведь выйдут новые консоли Sony и Microsoft, и летом мы узнаем больше об их характеристиках и стартовых линейках. Но сейчас лучшее время, чтобы собрать вместе те игры, в которые мы будем играть на текущем поколении консолей — PlayStation 4 и Xbox One.

Final Fantasy VII Remake

Дата выхода: 3 марта 2020 года Платформы: PlayStation 4

Final Fantasy VII Remake будет выходить в нескольких частях, первая из которых ждет нас в марте. По сути, это полностью переделанная седьмая часть Final Fantasy, которая многими считается лучшей в серии. Старые герои превратятся в высокодетализированных персонажей, знакомый антураж — в красивейшие пейзажи и уровни. Для фанатов оригинала это настоящий праздник, возможность еще раз пережить, быть может, главное приключение из детства. Для остальных — шикарный способ прикоснуться к классике игровой индустрии.

Doom Eternal

Дата выхода: 20 марта 2020 года Платформы: PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch

Doom Eternal идеологически повторяет Doom 2. Действие игры разворачивается не только на Марсе, но и на Земле. Планета под гнетом демонов уже мало похожа на саму себя. Скорее, это филиал ада, но для главного героя это даже плюс. Еще одна причина расчехлить двустволку и пойти в бой. Разрывать в клочья демонов, стрелять в них в упор, резать бензопилой пополам, взрывать из гранатомета — словом, делать свою привычную работу. В принципе, информации, что в Doom Eternal будет в два раза больше видов врагов и способов с ними расправиться, чем в игре 2016 года, уже достаточно для покупки.

Half-Life: Alyx

Дата выхода: март 2020 года Платформы: PC (только VR)

Half-Life: Alyx — «почти» Half-Life 3, но с одним нюансом. Это эксклюзив для гарнитур виртуальной реальности. Поиграть за Аликс Вэнс смогут все, у кого есть Valve Index, HTC Vive, Windows Mixed Reality, Oculus Rift или Oculus Quest. Остальные, видимо, пройдут игру на YouTube. Но даже как VR-эксклюзив Half-Life: Alyx невероятно важен. Если игра будет достаточно успешна, то через несколько лет, вероятно, мы увидим полноценную третью часть. А сейчас даже экшен, в котором нужно прятаться от солдат в Сити 17 и сражаться с ними, используя подручные средства, уже звучит как праздник.

Cyberpunk 2077

Дата выхода: 16 апреля 2020 года Платформы: PC, PlayStation 4, Xbox One

После успеха The Witcher 3: Wild Hunt вопрос, ждать или нет Cyberpunk 2077, даже не стоит. Каждый новый ролик с игровым процессом за сутки набирает по миллиону просмотров. Каждый скриншот рассматривается с лупой. Никто не сомневается, что игра будет отличной. Главный вопрос: насколько? Будет ли это настоящая GTA в антураже киберпанка? Или это расширенная версия Deus Ex в открытом мире? Или что-то совершенно другое? Одно известно уже сейчас. Нас точно ждет многогранная игра с нетривиальным сюжетом и возможностью взламывать врагов, а не просто расстреливать их из футуристичного автомата (хотя это тоже можно).

Marvel’s Avengers

Дата выхода: 15 мая 2020 года Платформы: PC, PlayStation 4, Xbox One

После гаргантюанского киноэпоса «Мстители: Финал» происходящее в видеоигре Marvel’s Avengers кажется каким-то не очень серьезным капустником по мотивам популярной киновселенной. С другой стороны, уже вышедшие и будущие фильмы Marvel тоже поубавили в эпичности. По сути, Marvel’s Avengers — это такая капсула времени, в которой заключены все знакомые (и еще живые!) герои, вновь бок о бок сражающиеся с очередным злодеем. Да, битвы не вселенского масштаба, но кого это волнует, если можно побывать в шкуре Халка, поймать на лету боеголовку и запустить ее обратно во врага?

The Last of Us Part II

Дата выхода: 29 мая 2020 года Платформы: PlayStation 4

Потенциально главная игра 2020 года, которой предначертано стать лебединой песней PlayStation 4. The Last of Us Part II продолжает историю Элли и Джоэла. С событий первой части прошло несколько лет, пути героев разошлись, но судьба их снова сводит вместе. Как вторая часть «Крестного отца», The Last of Us Part II покажет новый этап в жизни Элии, и он точно не будет легким. Новые проблемы, новые вызовы, новые враги. И даже почти семейные отношения с Джоэлом, кажется, подвергнутся проверке на прочность. И не факт, что они ее пройдут.

Dying Light 2

Дата выхода: весна 2020 года Платформы: PC, PlayStation 4, Xbox One

Dying Light 2 — зомби-экшен с паркуром от польской студии Techland. Действие игры разворачивается в городе, полном зомби. Безопасных маршрутов почти нет, поэтому герой в основном перемещается по крышам, ловко перепрыгивая с одного здания на другое. В городе сосуществуют несколько фракций, и в зависимости от действий игрока, одна из них будет постепенно захватывать район за районом. Что повлияет на то, как будет выглядеть город и что ждет его немногочисленных жителей. Последствия выбора игрока могут быть разными, и как принято в подобном жанре, даже самые благородные поступки рискуют стать катализатором ужасных событий.

Ghost of Tsushima

Дата выхода: лето 2020 года Платформы: PlayStation 4

Второй по важности после The Last of Us Part II эксклюзив Sony, запланированный на 2020 год. Эпичный экшен про странствующего самурая, который сражается с монгольскими захватчиками на одном из японских островов. Как в «Ведьмаке 3», главный герой путешествует по открытому миру на лошади, встречает на своем пути вражеских солдат и вступает с ними в напряженные дуэли. Несколько стремительных взмахов клинком, пара быстрых уклонений — и вот уже земля окроплена кровью, а позади самурая лежат бездыханные тела поверженных противников. Даже если Ghost of Tsushima не будет выдающейся, она как минимум будет красивой.

Elden Ring

Дата выхода: 2020 год Платформы: PC, PlayStation 4, Xbox One

Новая игра от авторов Sekiro: Shadows Die Twice и Dark Souls, и этим все сказано. Сложный экшен, который не прощает ошибок и заставляет обдумывать каждый свой шаг. На этот раз — в антураже Скандинавии и при участии Джорджа Р. Р. Мартина, автора саги «Песнь Льда и Пламени». Разработчики оставят экшен-основу Sekiro и добавят к ней большой открытый мир, который можно будет исследовать вдоль и поперек. Больше подробностей об игре узнаем в следующем году — скорее всего, на выставке Е3 2020.

Microsoft Flight Simulator 2020

Дата выхода: 2020 год Платформы: PC, Xbox One

Microsoft Flight Simulator 2020 — почти что единственная в своем роде игра, о которой слушать интереснее, чем играть. Вы просто представьте: игра использует облачные технологии Microsoft и данные со спутников, чтобы создавать реальные улицы, небоскребы и мосты, пока вы летите на «Боинге» над Манхэттеном. Тот факт, что это еще и очень подробный симулятор пилота, на котором реально многие тренируются летать перед, во время и после летной школы, уже даже не так круто звучит.

А какие игры ждете вы в 2020 году? Расскажите в комментариях!