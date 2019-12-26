Невероятно! Директор беларуской гимназии получила выговор за русскоязычные классы

Таким образом власти отреагировали на петицию против русификации учебного заведения. Она появилась на petitions.by в октябре, было собрано около 700 подписей. Обращение было направлено в Министерство образования.





Что же произошло в этом году в единственной в городе беларускоязычной гимназии? Там набрали 4 первых класса с русским языком обучения и только один класс с белорусским языком. При этом рядом находится русскоязычная гимназия. Директор беларускоязычной гимназии Людмила Повхлеб ссылалась на заявления родителей.





Ответ на петицию пришёл из Главного управления по образованию Миноблисполкома. В нём отмечается, что "гимназия действует на основании устава... обучение в гимназии осуществляется на белорусском языке".





"За нарушение правовых нормативных документов при организации приёма в первый класс директору гимназии Повхлеб Л. С. объявлен выговор", — пишет первый заместитель начальника Главного управления по образования Миноблисполкома Софья Филистович.





Интересно, что приказ о выговоре подписала 23 декабря начальник управления по образования Дзержинского райисполкома Галина Гапанькова, которая ранее поддержала появление классов с русским языком обучения в учебном заведении.





"Замена белорусского языка обучения на русский в гимназии не планируется, — говорится в документе Миноблисполкома. — Управлению по образованию, спорту и туризму Дзержинского райисполкома рекомендовано обеспечить действенный контроль за определением белорусского языка обучения при формировании контингента учащихся и сети учреждений образования".​