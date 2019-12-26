Лучшими спортсменами года в Беларуси признаны Александра Романовская и Андрей Арямнов

Источник материала: Вороновская газета





Лучшими спортсменами 2019 года в Беларуси признаны чемпионка мира-2019 в акробатических прыжках на лыжах Александра Романовская и штангист Андрей Арямнов. Традиционный опрос среди журналистов проводила газета «Спортивная панорама», сообщает корреспондент БЕЛТА.

Фристайлистка в феврале уходящего года порадовала белорусских болельщиков победой на чемпионате мира, отпраздновав один из самых значимых успехов в своей карьере. Андрей Арямнов стал одним из главных героев планетарного первенства в Паттайе, выиграв серебро в многоборье, а также малые серебряную и бронзовую медали в отдельных упражнениях.

В десятку лучших спортсменов 2019 года, по мнению СМИ, вошли Ольга Худенко и Марина Литвинчук (гребля на байдарках и каноэ), Арина Соболенко (теннис), Ольга Силкина (современное пятиборье), Максим Недосеков (легкая атлетика), Владислав Гончаров (прыжки на батуте), Евгений Тихонцов (тяжелая атлетика).

Лучшей командой в игровых видах спорта по итогам года признана сборная Беларуси по пляжному футболу, пробившаяся на чемпионат мира. Среди неигровых видов лучшей командой предсказуемо признана сборная по гребле на байдарках и каноэ.

Лучшим тренером года признан Владимир Шантарович (гребля на байдарках и каноэ), в тройке лучших наставников Геннадий Галицкий (гребля на байдарках и каноэ) и Виктор Шершуков (тяжелая атлетика).

Конкурс по определению лучших атлетов года газета «Спортивная панорама» проводила в 61-й раз. В традиционном опросе спортивного издания принимал участие 91 журналист, каждый назвал свою десятку лучших.

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