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Лучшими спортсменами года в Беларуси признаны Александра Романовская и Андрей Арямнов
27.12.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Лучшими спортсменами 2019 года в Беларуси признаны чемпионка мира-2019 в акробатических прыжках на лыжах Александра Романовская и штангист Андрей Арямнов. Традиционный опрос среди журналистов проводила газета «Спортивная панорама», сообщает корреспондент
Фристайлистка в феврале уходящего года порадовала белорусских болельщиков победой на чемпионате мира, отпраздновав один из самых значимых успехов в своей карьере. Андрей Арямнов стал одним из главных героев планетарного первенства в Паттайе, выиграв серебро в многоборье, а также малые серебряную и бронзовую медали в отдельных упражнениях.
В десятку лучших спортсменов 2019 года, по мнению СМИ, вошли Ольга Худенко и Марина Литвинчук (гребля на байдарках и каноэ), Арина Соболенко (теннис), Ольга Силкина (современное пятиборье), Максим Недосеков (легкая атлетика), Владислав Гончаров (прыжки на батуте), Евгений Тихонцов (тяжелая атлетика).
Лучшей командой в игровых видах спорта по итогам года признана сборная Беларуси по пляжному футболу, пробившаяся на чемпионат мира. Среди неигровых видов лучшей командой предсказуемо признана сборная по гребле на байдарках и каноэ.
Лучшим тренером года признан
Конкурс по определению лучших атлетов года газета «Спортивная панорама» проводила в 61-й раз. В традиционном опросе спортивного издания принимал участие 91 журналист, каждый назвал свою десятку лучших.
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Лучшими спортсменами 2019 года в Беларуси признаны чемпионка мира-2019 в акробатических прыжках на лыжах Александра Романовская и штангист Андрей Арямнов....
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