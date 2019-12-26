В пинском микрорайоне ввели карантин из-за бешеной лисы

Источник материала: Виртуальный Брест

На части территории Пинска из-за бешеной лисы введен ветеринарный карантин, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Пинского горисполкома.





Сообщение о том, что в черте города обнаружено дикое животное, в Пинскую городскую ветлечебницу поступило от сотрудников МЧС . Лису заметили у частного подворья по улице Транспортной в микрорайоне Крайновичи. Зверя отловили и усыпили, биологический материал отправили в Брестскую областную ветеринарную лабораторию. Вскоре подозрения подтвердились: лиса была больна бешенством.

В соответствии с ветеринарно-санитарными правилами Пинский горисполком объявил 27 декабря часть Крайновичей неблагополучной зоной по бешенству животных. Карантин установлен на территории, ограниченной улицами 2-ая Звездная, 2-ая Северная, проспект Жолтовского до лесопарковой территории.

Несмотря на то, что контактов лисы с людьми и домашними животными не установлено, угроза возникновения бешенства сохраняется. Жители этой части микрорайона должны предоставить своих домашних животных для осмотра и вакцинации против бешенства в Пинскую городскую ветеринарную станцию.