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В пинском микрорайоне ввели карантин из-за бешеной лисы
27.12.2019 14:42 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
На части территории Пинска из-за бешеной лисы введен ветеринарный карантин, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Пинского горисполкома.
Сообщение о том, что в черте города обнаружено дикое животное, в Пинскую городскую ветлечебницу поступило от сотрудников
В соответствии с ветеринарно-санитарными правилами Пинский горисполком объявил 27 декабря часть Крайновичей неблагополучной зоной по бешенству животных. Карантин установлен на территории, ограниченной улицами 2-ая Звездная, 2-ая Северная, проспект Жолтовского до лесопарковой территории.
Несмотря на то, что контактов лисы с людьми и домашними животными не установлено, угроза возникновения бешенства сохраняется. Жители этой части микрорайона должны предоставить своих домашних животных для осмотра и вакцинации против бешенства в Пинскую городскую ветеринарную станцию.
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На части территории Пинска из-за бешеной лисы введен ветеринарный карантин, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Пинского горисполкома. Сообщение о том, что в черте...
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