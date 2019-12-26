ДТП автобуса и грузовичка стало причиной огромной пробки на бульваре Космонавтов

Источник материала: Виртуальный Брест

Водитель грузовика зачем-то решил повернуть направо со второй полосы (а так нельзя). А водитель автобуса никак не ожидал подобного (хотя мог, по идее, предугадать).





Пассажирам пришлось покинуть салон и проследовать к месту назначения другим транспортом.

Водители ещё долго не могли понять - почему это среди бела дня на бульваре Космонавтов пробка до Гоголя?