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ДТП автобуса и грузовичка стало причиной огромной пробки на бульваре Космонавтов
27.12.2019 14:42 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Водитель грузовика зачем-то решил повернуть направо со второй полосы (а так нельзя). А водитель автобуса никак не ожидал подобного (хотя мог, по идее, предугадать).
Пассажирам пришлось покинуть салон и проследовать к месту назначения другим транспортом.
Водители ещё долго не могли понять - почему это среди бела дня на бульваре Космонавтов пробка до Гоголя?
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Водитель грузовика зачем-то решил повернуть направо со второй полосы (а так нельзя). А водитель автобуса никак не ожидал подобного (хотя мог, по идее, предугадать)....
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