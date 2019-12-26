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Читайте в № 52 за 28 декабря
27.12.2019 — Разное | Газета Авангард
Источник материала: Газета Авангард
Читайте в № 52 за 28 декабря:
Что предсказывают нам звезды
Календарь на 2020 год
В чем встречать и что приготовить к Новому году?
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Читайте в № 52 за 28 декабря: Что предсказывают нам звезды Календарь на 2020 год В чем встречать и что приготовить к Новому году?
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