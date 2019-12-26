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Читайте в № 52 за 28 декабря

27.12.2019 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Читайте в № 52 за 28 декабря

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Что предсказывают нам звезды

Читайте в № 52 за 28 декабря

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Читайте в № 52 за 28 декабря

 

 
 
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Читайте в № 52 за 28 декабря: Что предсказывают нам звезды Календарь на 2020 год В чем встречать и что приготовить к Новому году?  
 
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