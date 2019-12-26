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«Отношения между двумя странами находятся на очень высоком уровне». Наталья Кочанова встретилась с послом Турции
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Наталья Кочанова встретилась с послом Турции Кезбан Нилваной Дарамой в связи с окончанием ее дипломатической миссии в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Кезбан Нилван Дарама, Чрезвычайный и Полномочный посол Турции в Беларуси:
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«Отношения между двумя странами находятся на очень высоком уровне». Наталья Кочанова встретилась с послом Турции
Новости Беларуси. Наталья Кочанова встретилась с послом Турции Кезбан Нилваной Дарамой в связи с окончанием ее дипломатической миссии в Беларуси, сообщили в...
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