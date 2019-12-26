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В зоопарке Мичигана впервые за 100 лет родился чёрный носорог

27.12.2019 15:49 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости США. В мичиганском зоопарке впервые за всю его 100-летнюю историю родился черный носорог. Малыш появился на свет в канун Рождества и стал настоящим подарком для сотрудников. 

В зоопарке Мичигана впервые за 100 лет родился чёрный носорог

Мама и новорожденный чувствуют себя хорошо. Они помещены в отдельный вольер и не расстаются ни на минуту. Поскольку это была первая беременность у самки, персонал будет продолжать пристально следить за ней и ее детенышем в течение следующих недель.

В зоопарке Мичигана впервые за 100 лет родился чёрный носорог

Посетителям нового обитателя зоосада представят лишь весной 202 года. Имя малышу пока не придумали.

В зоопарке Мичигана впервые за 100 лет родился чёрный носорог

Чёрный носорог занесён в Красную книгу, поскольку вид находится на грани исчезновения. На сегодня популяция этих животных в мире насчитывает всего 5 500 особей. 

В зоопарке Мичигана впервые за 100 лет родился чёрный носорог

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Новости США. В мичиганском зоопарке впервые за всю его 100-летнюю историю родился черный носорог. Малыш появился на свет в канун Рождества и стал настоящим подарком...
 
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