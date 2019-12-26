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Белорусские лесхозы продали почти 70 тысяч елей
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Елка в эти дни становится украшением каждого дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С момента открытия елочных базаров белорусские лесхозы уже реализовали почти 70 тысяч новогодних деревьев. Больше всего живых елей продано в Гродненском регионе.
Пик активности покупателей пришелся на католическое Рождество. Но, как показывает практика, больше всего желающих приобрести ель в последние дни декабря. Наибольший спрос ожидают в предстоящие выходные.
Елочные базары будут работать до 31 декабря.
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Новости Беларуси. Елка в эти дни становится украшением каждого дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С момента открытия елочных базаров...
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