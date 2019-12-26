ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусские лесхозы продали почти 70 тысяч елей

27.12.2019 15:37 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Елка в эти дни становится украшением каждого дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

С момента открытия елочных базаров белорусские лесхозы уже реализовали почти 70 тысяч новогодних деревьев. Больше всего живых елей продано в Гродненском регионе.

«Продлятся до четырёх». Что можно увидеть в новогоднюю ночь в Минске

Белорусские лесхозы продали почти 70 тысяч елей

Пик активности покупателей пришелся на католическое Рождество. Но, как показывает практика, больше всего желающих приобрести ель в последние дни декабря. Наибольший спрос ожидают в предстоящие выходные.

Белорусские лесхозы продали почти 70 тысяч елей

Елочные базары будут работать до 31 декабря. 

Люди в материале: нет
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Елка в эти дни становится украшением каждого дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   С момента открытия елочных базаров...
 
Новости дня
Новости разные
 
Беларусь построит на "Дружбе" пункт контроля качества нефти из РФ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
27.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика