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Беларусь отказывается от российской системы денежных переводов

27.12.2019 15:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Со следующего года в Беларуси перестанет работать российская система денежных переводов BLIZKO.

С 20 февраля 2020 года Беларусбанк прекращает совершение операций отправки и выплаты международных денежных переводов в системе BLIZKO.

Беларусбанк был единственным, кто работал в Беларуси с этой системой.

BLIZKO – российская система денежных переводов, с помощью которой можно отправлять деньги в российских рублях, долларах и евро.
 
 
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Со следующего года в Беларуси перестанет работать российская система денежных переводов BLIZKO.
 
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