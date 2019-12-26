На новогодние праздники в Беларуси, возможно, будет идти снег. Мокрый

Источник материала: Ежедневник



фото: obozrevatel.com

В ближайшие выходные погода будет больше похожа на зимнюю.

В субботу будет облачно, ожидается снег. Ночью по юго-востоку страны он будет чередоваться с дождем. На дорогах возможна гололедица. Температура воздуха – от минус 4 до плюс 2 градусов, сообщает tut.by со ссылкой на Белгидромет.

В воскресенье похолодает. Снега будет меньше, днем в основном без осадков. Ночью подморозит до 2-8 градусов, днем будет от минус одного до минус шести.

В понедельник, 30 декабря, станет теплее. Атмосферные фронты с Западной Европы снова принесут осадки – дожди и снег. Ночью будет от 2 до 8 мороза, днем – от минус 2 до плюс 3.

Новогоднюю ночь белорусы будут встречать при температуре воздуха от минус 3 до плюс 2. Погода будет сырой и ветреной. Ожидается мокрый снег и дождь. А в первый день 2020 года с севера Европы в Беларусь начнет поступать более холодный воздух.