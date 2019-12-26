ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На новогодние праздники в Беларуси, возможно, будет идти снег. Мокрый

27.12.2019 15:19 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

На новогодние праздники в Беларуси, возможно, будет идти снег. Мокрый

фото: obozrevatel.com

В ближайшие выходные погода будет больше похожа на зимнюю.

В субботу будет облачно, ожидается снег. Ночью по юго-востоку страны он будет чередоваться с дождем. На дорогах возможна гололедица.  Температура воздуха – от минус 4 до плюс 2 градусов, сообщает tut.by со ссылкой на Белгидромет.

В воскресенье похолодает. Снега будет меньше, днем в основном без осадков. Ночью подморозит до 2-8 градусов, днем будет от минус одного до минус шести.

В понедельник, 30 декабря,  станет теплее. Атмосферные фронты с Западной Европы снова принесут осадки – дожди и снег. Ночью будет от 2 до 8 мороза, днем – от минус 2 до плюс 3.

Новогоднюю ночь белорусы будут встречать при температуре воздуха от минус 3 до плюс 2. Погода будет сырой и ветреной. Ожидается мокрый снег и дождь. А в первый день 2020 года с севера Европы в Беларусь начнет поступать более холодный воздух.

 
 
Ссылка на источник 28
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ближайшие выходные погода будет больше похожа на зимнюю.
 
Новости дня
Новости разные
 
Ваш вопрос- наш ответ. Существует ли минимальный вес приобретения товаров?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
27.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика