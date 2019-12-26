Источник материала: Новости Волковыска

⚡ 1 января 2020-го появятся четыре новые города на карте Польши. После изменений количество городов увеличится до 944❗

Cтатус города через полтора века возвращает себе Червинск-над-Вислой в Мазовецком воеводстве, а также Лютутув и Пйонтек в Лодзинское воеводство и Климонтув в Свентокшиском воеводстве.

Все 4 населенных пункта потеряли статус города в результате царских репрессий за помощь январским повстанцам. В 1863 году на землях бывшей Речи Посполитой восстание шляхты было подавлено.

Для получения прав города в Польше населенный пункт должен иметь градостроительный план, по крайней мере 2000 жителей, большинство которых должны зарабатывать на жизнь несельскохозяйственными видами деятельности.