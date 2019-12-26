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Предприятия Ленинского района г. Бреста подключились к акции «Наши дети»

27.12.2019 18:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Традиционно, в канун Нового Года, коллектив вагонного депо Брест РУП «Брестского отделения Бел.ж.д.» посетил детей, проживающих в детском доме семейного типа в Ленинском районе г. Бреста.

Предприятия Ленинского района г. Бреста подключились к акции «Наши дети»

Семье вручили продуктовый набор, технику для уборки дома, а детям – долгожданные новогодние подарки.

Предприятия Ленинского района г. Бреста подключились к акции «Наши дети»

Администрация Ленинского района благодарит коллектив вагонного депо за участие в новогодней акции «Наши дети». Творить добро может каждый. Присоединяйтесь!

Предприятия Ленинского района г. Бреста подключились к акции «Наши дети»

Ленинский район г. Бреста

 
Теги: Брест
 
 
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  Традиционно, в канун Нового Года, коллектив вагонного депо Брест РУП «Брестского отделения Бел.ж.д.» посетил детей, проживающих в детском доме семейного типа в...
 
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