Лукашенко призвал молодых белорусов беречь родителей и уважать учителей

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В минском Дворце Республики состоялась президентская елка. С юными белорусами встретился президент Беларуси Алексаднр Лукашенко, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Дарья Хорькова.

Глава государства призвал молодое поколение ценить родителей и уважать учителей.

На Главную елку страны пригласили больше двух тысяч ребят со всей Беларуси – это воспитанники детских домов, дети из многодетных семей, победители и призеры самых разных школьных олимпиад и творческих конкурсов.

Ангелина Ветлова учится в обычной сельской школе под Минском. Когда узнала, что в этом году поедет на президентскую елку, признается, разволновалась.

«Я была очень счастлива, потому что это была моя мечта. Я была на обычных елках, была на районе, а на президентскую елку я еще ни разу не ездила», – сказала ученица сельской средней школы (агро-городок Марково, Минская область) Ангелина Ветлова. Влад Толокняник из Гомельской области даже на празднике серьезен и невозмутим. Как и положено изобретателю. На конкурсе детских проектов он победил благодаря своей разработке – макета электрогенератора. «Данный генератор работает на разнице температур воды. В одну трубу заливается горячая вода, в другую холодная. Между трубами зажат специальный элемент, который выделяет электричество», – поделился ученик Добрушской гимназии Владислав.

Идеи юных белорусов обязательно принесут стране большую пользу. В этом уверен президент Александр Лукашенко. Он приехал лично поздравить ребят с праздником, что скоро в Минске откроют детский технопарк. «Я искренне горжусь всеми вашими успехами. Думаю, что таких успехов станет еще больше, когда мы откроем Национальный детский технопарк для самых одаренных юных белорусов. Туда будут иметь возможность приехать наши дети из всех уголков страны, пропуск один – ваши знания и таланты», – подчеркнул Лукашенко. Еще президент дал совет: беречь родителей, уважать учителей и уверенно идти к своей цели – даже если этот путь тернист. Для того чтобы дорога к достижениям была приятнее, каждому гостю праздника вручили сладкий подарок.