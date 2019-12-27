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Лукашенко призвал молодых белорусов беречь родителей и уважать учителей
28.12.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В минском Дворце Республики состоялась президентская елка. С юными белорусами встретился президент Беларуси Алексаднр Лукашенко, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Дарья Хорькова.
Глава государства призвал молодое поколение ценить родителей и уважать учителей.
Ангелина Ветлова учится в обычной сельской школе под Минском. Когда узнала, что в этом году поедет на президентскую елку, признается, разволновалась.
Идеи юных белорусов обязательно принесут стране большую пользу. В этом уверен президент Александр Лукашенко. Он приехал лично поздравить ребят с праздником, что скоро в Минске откроют детский технопарк. «Я искренне горжусь всеми вашими успехами. Думаю, что таких успехов станет еще больше, когда мы откроем Национальный детский технопарк для самых одаренных юных белорусов. Туда будут иметь возможность приехать наши дети из всех уголков страны, пропуск один – ваши знания и таланты», – подчеркнул Лукашенко. Еще президент дал совет: беречь родителей, уважать учителей и уверенно идти к своей цели – даже если этот путь тернист. Для того чтобы дорога к достижениям была приятнее, каждому гостю праздника вручили сладкий подарок.
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