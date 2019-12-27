|
Автором идеи построить крепость в Бресте была Екатерина ІІ?
28.12.2019 07:32 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В недрах библиотек рассыпано немало сведений об истории города над Бугом.
Предлагаем вашему вниманию подборку извлечений из старых изданий, что, надеемся, расширит ваше представление о Бресте былых времен.
«Я избрала город Бржез, в Литве»
Из рескрипта российской императрицы барону Бюллеру, 22 июля 1792, № 53:
«Быстрые успехи моих армий, украинской и литовской, и полный упадок духа противной стороны дают мне повод считать весьма близким то время, когда
В следующем ее рескрипте, данном на имя князя Репнина 23 октября 1795 года под названием «Об определении границ с Пруссиею и о передвижении войск по случаю окончания переговоров о разделе Польши», говорится следующее: «При определении границ по Бугу наблюдать должно те же правила, кои изъяснены выше сего и о Немане. Острова, лежащие против Бреста, весьма нужны быть для нас могут; они закроют город и подадут, может быть, лучшие способы к укреплению сего важного для нас пункта».
Источник: Сборник Императорского Русского исторического общества, т. 16.
Прогулки с плац-майором в 1846 году
«7 числа утром мы приехали в Брест-Литовский. У крепостных ворот часовой взял подорожную. Мы остановились в гостинице; содержатель ее русский. Вскоре посетил нас комендант крепости, генерал-майор П. (Пяткин. — «БК»), добрый и приветливый. Так как наша карета немного изломалась, то он прислал своих лошадей и ее отвезли в полковую кузницу; я отправился туда же, чтобы посмотреть, как будут поправлять. У кареты был поставлен часовой. Комендант сам пришел туда и хлопотал усердно. Через несколько времени плац-майор подполковник А.И. Д-й повел меня в таможню, а оттуда в еврейскую школу или синагогу. Так как это была пятница, то евреи делали там приготовления для своего богослужения. По просьбе моей открыли ковчег завета и показали все атрибуты служения. Синагога каменная огромная, но очень бедная; она существует уже 700 лет. Я почти не расставался с добрым плац-майором. Он водил меня в цитадель, откуда прелестный вид; показал мне вновь строящиеся казармы; они будут проведены кругом всей крепости. Какая чистая, мастерская кладка! какой ровный кирпич и как прочно он связан между собою!..
Мне много раз говорили, что евреи посвящают день субботний одним молитвам, что в этот день они оставляют все дела, свято соблюдая заповедь Моисея; а здесь я видел, что факторы в субботу служили так же усердно, как и в другие дни недели. За несколько злотых они бегали по поручениям, все делали, все покупали, все отыскивали. И как они проворны, ловки, сметливы!
8 числа, в 10 часу утра, мы выехали из Бреста. В Тересполе, польской таможне, находящейся в двух верстах за Брестом, спросили у нас заграничные паспорты. Вот беда! они не были записаны ни в Брестской таможне, ни в полиции; нам сказали там, что это было не нужно, но вышло другое. Что было делать! Я с одним молодым чиновником отправился за ними в Брест пешком. Их прописали, и было уже 12 часов, когда мы выехали из Тересполя. Здесь начинается
9 числа утром мы приехали в Варшаву…»
Источник: «Чтение для юношества». Москва, 1846 год. «Письма из Германии» (автор не указан).
Застрелился во время бала
«В брест-литовском военном клубе давали 9 января бал, в котором в числе гостей находился и штабс-капитан Б. Около ночи, сообщает «Голос», когда только что начались танцы, г. Б. вышел из танцевальной залы во двор, а через несколько минут раздалось два выстрела, один вслед за другим. Испуганные гости выбежали во двор и под окнами той залы, в которой танцевали, увидели штабс-капитана Б. уже мертвого, с простреленным горлом. По слухам, причиной самоубийства была любовная интрига».
Источник: газета «Утренняя почта», 1878, № 14.
Обнаружились большие злоупотребления
«В Брест-Литовске существовала инженерная строительная комиссия для постройки крепости. Обнаружились в ней, как обыкновенно бывает во всех инженерных комиссиях, большие злоупотребления, и все члены ее преданы военному суду, в том числе и делопроизводитель, некий Арцишевский, к коему, мне неизвестно почему, Викинский имел важнейшую симпатию и о существовании которого я не знал и не ведал. По вопросу: судить ли их арестованными? – Аудиториат отвечал утвердительно.
Потом, когда судное дело об них поступило в аудиториат, то, разумеется, последний приговорил их к наказанию по законам. На это и взъелся Викинский, благовествуя всем и каждому, кто только слушать хотел, что и арестование Арцишевского, и
Источник: Воспоминания генерал-майора Василия Абрамовича Докудовского («Труды Рязанской ученой архивной комиссии» за 1897 и 1898 гг.).
Восемь ран в грудь…
«В варшавском военно-окружном суде разбиралось дело, наделавшее много шуму в местных военных слоях. Обвинялся поручик брест-литовской крепостной артиллерии Чашинский в умышленном убийстве своего сослуживца штабс-капитана Клевцова. Случай этот произошел при таких обстоятельствах. Штабс-капитан Клевцов жил в сильных неладах со своей женой, причем подвергал ее истязаниям, плевал ей в лицо и бил ее. Оба супруга посвящали поручика Чашинского в свои дела, так как он относился к ним хорошо и в затруднительных случаях оказывал денежные услуги.
В одну из ссор Клевцова не выдержала и обратилась за помощью к Чашинскому. К последнему пришел и сам Клевцов. Чашинский, опасаясь, что и Клевцов снова будет бить жену и уступая просьбам последней, пошел их провожать. По дороге Клевцов оскорблял Чашинского, требовал, чтобы он ушел, и наконец назвал его подлецом, за что Чашинский ударил его по лицу. В произошедшей затем свалке разгоряченный Чашинский выхватил висевший у него на поясе охотничий нож и нанес им восемь ран в грудь Клевцову. Опомнившись, он побежал к полковому доктору, заявляя, что им совершено убийство. Доктору пришлось только удостоверить смерть Клевцова. На суде обнаружилась несимпатичная личность ш.-кап. Клевцова, который вымогал у жены деньги, имел вторую семью в Варшаве и был на таком плохом счету у товарищей, что из них никто, кроме Чашинского, не подавал ему руки. О Чашинском свидетели отзывались хорошо.
Подсудимый не признал себя виновным в умышленном убийстве, говоря, что сам не знает, как убил Клевцова. Суд также признал Чашинского виновным в убийстве в запальчивости и раздражении и приговорил к ссылке в не столь отдаленные места Сибири с лишением всех прав состояния, дворянства, чинов и орденов. Приговор будет представлен на Высочайшую конфирмацию».
Источник: «Неделя», 1895 № 19.
Наша справка. Согласно «Памятной книжке Гродненской губернии» на 1894 год, Клевцов Степан Алексеевич — штабс-капитан, заведующий хозяйством 3-й вылазочной батареи крепостной артиллерии в Брест-Литовске. В должности с 1891-го.
Пропал генерал-майор Степан Иванович Филонов
«Этот генерал 29 марта 1901 года, находясь временно в Варшаве, выехал на один лишь день в Брест-Литовск по делам службы, а 20 марта жена получила от него письмо, в котором он, прощаясь с нею, пишет, что собирается умереть. Встревоженная, она тотчас поехала в Брест-Литовск, но его там не оказалось. С той поры он исчез, словно канул в воду. Несмотря на усиленные поиски жены, родственников, сослуживцев, начальства, нигде до сих пор не открыто даже его следов….»
Источник: «Живописное обозрение», № 26, 1902.
На военном воздушном шаре в Германию
«В местечке Грос-Лаут, близ гор. Вейлау, в 3 милях от моря, в Пруссии, опустился неожиданно 31 января (13 февраля) русский военный воздушный шар с воздухоплавателями: поручиком Быстрицким и одним нижним чином. Воздухоплаватели вылетели в тот же день, в 11 12 час. утра, из крепости Брест-Литовск и, продержавшись в воздухе около 4 34 часа, пролетели по прямой линии около 335 верст, т.е. двигались со средней скоростью около 75 верст в час. Ветер был очень сильный и временами доходил до 15-16 метров в секунду.
При спуске воздухоплавателей довольно основательно потрепало, так как якорь плохо забирал в мерзлом грунте: шар несколько раз поднимало с земли на высоту 20-25 саженей, затем с новою силою ударяло о землю. В конце концов порывом ветра разорвало оболочку аэростата, и воздухоплаватели получили возможность выйти из корзины, а затем отправиться вместе с прусским офицером г. Симпсоном к нему в усадьбу. Переночевав под гостеприимным кровом, аэронавты отправились на другой день в Кенигсберг, где военные власти были уже оповещены о спуске русского военного шара. В Кенигсберге воздушным путешественникам был оказан такой радушный прием, что они пробыли в этой крепости 4 дня и только потом отправились обратно в Брест-Литовск».
Источник: «Задушевное слово», № 21 от 24 марта 1907 г.
Спас жизнь немецкому принцу
«Прибывший в Петроград житель г. Барановичей рассказывает, что там проживает некий П. Юрчик, жандармский унтер-офицер в отставке, который известен тем, что спас жизнь будуўему кайзеру Германии Вильгельму.
В 1886 году Вильгельм, будучи принцем, приехал в Несвиж на охоту на медведей. Юрчик был командирован в Несвиж для охраны особы принца во время охоты. Вильгельм поднял из берлоги медведицу. Последняя пробежала. Принц выстрелил ей вдогонку. Разъяренная медведица повернула назад и бросилась на Вильгельма. Минута — и принц очутился бы в объятиях разъяренного зверя, но тут подоспел Юрчик, который всадил в живот медведицы нож и спас жизнь Вильгельма.
– Коли бы знать, что он такую войну затеет, – говорит теперь старик, – пальцем бы не ударил. Спас на свою голову».
Источник: журнал «Война» № 62, 1915 год.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В недрах библиотек рассыпано немало сведений об истории города над Бугом. Предлагаем вашему вниманию подборку извлечений из старых изданий, что, надеемся,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)